Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, но при одном условии

Вадим Карасев

Россия согласна сократить нефтедобычу на 1 миллион баррелей в сутки при выполнении определенного условия, сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. В марте показатель добычи составлял 11,29 млн баррелей в сутки.

В сообщении агентства говорится, что Москва пойдет на такой шаг только в случае, если к соглашению присоединятся США. Россия может рассмотреть и сокращение нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но понравится ли этот вариант Кремлю, неизвестно.

Как сообщал Ruposters, Соединенные Штаты и Канада рассматривают возможность обложения пошлиной нефти из России и Саудовской Аравии. Альтернативой может стать создание нового соглашения о снижении поставок, и как следствие – стабилизация рынка нефти.

Ранее экономист ВЭФ назвал последствия для мировой экономики от COVID-19, а в Кремле в свою очередь призвали готовиться к глобальному кризису.