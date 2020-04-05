Большое интервью Ким Кардашьян: о коронавирусе, реформе уголовного права и работе с Трампом

Вадим Карасев

39-летняя Ким Кардашьян дала интервью The Washington Post, в котором рассказала, чем занимается во время изоляции и как тренируется дома на беговой дорожке, пока ее дети спят. Главной темой беседы стала деятельность знаменитости в области юриспруденции: несмотря на то что коронавирус кардинально изменил течение повседневной жизни Ким, звезда реалити-шоу по-прежнему сосредоточена на помощи заключенным.





С коронавирусом в тюрьмах прямо сейчас люди не могут ничего сделать. Внутри так много людей, которые напуганы, и никто не посещает заключенных из-за изоляции. Я хотела бы, чтобы тюрьмы изменили режим посещения и позволили бы разговаривать с заключенными по телефону,

— сказала супруга Канье Уэста.

В 2018 году президент США Дональд Трамп смягчил приговор Алисе Мари Джонсон (она была приговорена к пожизненному заключению) именно по просьбе Кардашьян, которая была сторонницей реформы уголовного права.

Знаменитость решила использовать свое влияние в медиа для защиты и освобождения заключенных. В прошлом году за 90 дней звезде удалось освободить 17 человек, приговоренных к пожизненному заключению!





История 62-летней Алисы, находящейся в заключении с 1996 года за участие в незаконном обороте наркотиков, получила широкую огласку в октябре 2017 года. Тогда портал Mic опубликовал видеоинтервью с женщиной, которая была одной из 3 278 американских заключенных, пожизненно осужденных за преступления ненасильственного характера.

Мари Джонсон стала торговать наркотиками, когда в жизни ее наступил нелегкий период: она потеряла работу в почтовой компании из-за пристрастия к азартным играм, пережила развод, а ее младший сын погиб в аварии.

Ким, узнав историю женщины, так прониклась, что взялась активно помогать Алисе Мари Джонсон выйти из тюрьмы по амнистии. В итоге у нее это получилось.

В Соединенных Штатах существует проблема массового заключения. Люди заслуживают второго шанса,

— говорит звезда, которая с прошлого года учится на юриста в юридической компании в Сан-Франциско.





Ким Кардашьян и Дональд Трамп

На днях выйдет документальный фильм Кардашьян о борьбе за судьбы американских заключенных, приговоренных к длительным срокам.





Когда она начала работать с администрацией Трампа в 2018 году, Кардашьян подверглась критике.

Не ходите в Белый дом, если не хотите краха вашей карьеры, — сказала она в интервью.

Однако Ким не из тех, кого пугает критика.

Я всегда придерживалась позиции: "Хорошо, пусть моя карьера или репутация пострадают". Для меня их жизни важнее плохой истории обо мне в прессе. Я всегда хотела бороться за людей, которые не могут бороться за себя сами, независимо от того, с какими членами правительства я работаю,

— призналась звезда.

В интервью Кардашьян отметила, что дети вдохновили ее на борьбу с дискриминацией темнокожих.

Я хочу убедиться, что у моих детей больше шансов жить в лучшем мире. В котором не нужно бояться, что из-за цвета их кожи к ним будут относиться предвзято,

— добавила Ким.





В то время как некоторые по-прежнему скептически относятся к ее работе по либерализации уголовной системы, Кардашьян признается, что для нее это было значимое изменение. Она вспомнила, как впервые стала интересоваться тонкостями законодательной системы благодаря еженедельному просмотру "60 минут" сериала "NBC: Дата" вместе с отцом, адвокатом Робертом Кардашьян.

Сейчас страшное время, и я надеюсь, что люди все еще сочувствуют тем, кто находится за решеткой и напуган, как и все остальные,

— объясняет Кардашьян.

Владелица бьюти-империи также рассказала, чем она занимается в изоляции. Когда Ким вместе с мужем Канье Уэстом не смотрит фильмы и не рисует с детьми, она обедает со своей матерью Крис Дженнер, однако за обеденным столом сидит от нее на безопасном расстоянии.