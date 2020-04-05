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ЦБ поторопил россиян с выплатой кредитов

ЦБ поторопил россиян с выплатой кредитов

Центральный банк РФ выступил с обращением к россиянам, напомнив им о необходимости вносить платежи по кредитам в установленный срок.

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в заявлении ЦБ.

При этом регулятор обратил внимание финансовых организаций на режим самоизоляции, который может помешать должнику прийти в отделение. На такой случай учреждениям рекомендовали дать клиентам возможность вносить оплату онлайн.

Ранее президент страны Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан, ИП, а также субъектов малого и среднего предпринимательства. Он предусматривает запрет на начисление неустойки, предъявлений требования о досрочном исполнении обязательств, направление взыскания на предмет залога или предмет ипотеки и обращение с требованием к поручителю.

В конце марта глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в этом году россиянам не следует ждать роста национальной экономики. Основной причиной он назвал распространение коронавируса Covid-2019. Рецессия из-за пандемии ожидается во всем мире.

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По материалам: uposters.ru

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