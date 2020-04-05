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Центр Киева затянуло черным дымом: горят подземные кабели (видео)

Центр Киева затянуло черным дымом: горят подземные кабели (видео)

В центре Киева возник подземный пожар — по предварительным данным, произошло возгорание электрических кабелей в подземных переходах на Крещатике.

Официальных данных о причине возгорания пока нет.

ТСН опубликовала первое видео с места инцидента.

Напомним, накануне в Броварах под Киевом из-за поджога сухой травы загорелся оптовый склад. Огнем оказалась охвачена площадь в 500 кв.метров. А в феврале дымом затянуло Троещину — там горели гаражи по улице Закревского.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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