Центр Киева затянуло черным дымом: горят подземные кабели (видео)

Лидия Мартынова

В центре Киева возник подземный пожар — по предварительным данным, произошло возгорание электрических кабелей в подземных переходах на Крещатике.

Официальных данных о причине возгорания пока нет.

ТСН опубликовала первое видео с места инцидента.

Напомним, накануне в Броварах под Киевом из-за поджога сухой травы загорелся оптовый склад. Огнем оказалась охвачена площадь в 500 кв.метров. А в феврале дымом затянуло Троещину — там горели гаражи по улице Закревского.