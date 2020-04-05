Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Число якудза рекордно сократилось

Число якудза рекордно сократилосьФото: Globallookpress.com

В Японии рекордно сократилось число членов преступных группировок якудза. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Никкэй».

Так, по данным Главного полицейского управления Японии, на которые ссылается японское издание, по итогам 2019 года в стране насчитывается всего около 14,4 тысячи членов якудза и около 13,8 тысячи кандидатов в члены преступных группировок — в общей сложности чуть более 28 тысяч. Как отметили в полиции, это самые низкие показатели с 1958 года.

На данный момент крупнейшей группировкой якудза с учетом кандидатов в ее члены по-прежнему является «Ямагути-гуми» — в ней числятся почти 9 тысяч человек. На втором месте по численности располагается «Сумиёси-кай», в которую входят 4,5 тысячи якудза и кандидатов. В группировке «Инагава-кай» насчитывается 3,4 тысячи участников, включая кандидатов, а в «Кобе Ямагути-гуми», которая откололась от «Ямагути-гуми» в 2015 году, — около 3 тысяч человек.

В полиции пояснили, что постепенное сокращение численности якудза наблюдается в Японии уже в течение 18 лет. Это связано с переделом сфер влияния и конфликтами внутри преступных группировок, ужесточением наказаний для компаний, оказывающих финансовую помощь якудза, а также с консолидацией усилий региональных полицейских управлений по борьбе с мафией.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Производство антисептиков в России увеличилось вчетверо
Производство антисептиков в России увеличилось вчетверо
Звездопад, Суперлуние, сближение с астероидом: главные астрономические события на апрель 2020 года
Звездопад, Суперлуние, сближение с астероидом: главные
Россияне на карантине занялись новым видом досуга
Россияне на карантине занялись новым видом досуга
Коронавирус играет на руку «секте Саакашвили» — Николоз Мжаванадзе
Коронавирус играет на руку «секте Саакашвили» — Николоз Мжаванадзе
Убьет ли нефть "энергия будущего" после коронавируса
Убьет ли нефть "энергия будущего" после коронавируса
Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой
Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой
В шорт-лист Букеровской премии вошла 28-летняя писательница
В шорт-лист Букеровской премии вошла 28-летняя писательница
Число якудза рекордно сократилось
Число якудза рекордно сократилось
СМИ сообщило о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы
СМИ сообщило о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы
СМИ предупредило о новом виде мошенничества из-за коронавируса
СМИ предупредило о новом виде мошенничества из-за коронавируса
Трамп назвал основу экономического благосостояния России
Трамп назвал основу экономического благосостояния России
Президент Эстонии: Не надо помогать российской пропаганде во время эпидемии
Президент Эстонии: Не надо помогать российской пропаганде во время

Топ на сегодня

В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать форму в изоляции
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать
В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан
В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Миронов призвал губернаторов уйти в отставку из-за коронавируса
Миронов призвал губернаторов уйти в отставку из-за коронавируса

Еще по теме

В Японии арестовали почти тысячу человек для предотвращения мафиозной войны
Мир Наизнанку / Світ навиворіт - 9 сезон, 12 выпуск - Япония (30.11.2017)
Население Италии сократилось на 100 тысяч человек
В Росстате зафиксировали сокращение численности населения России