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Что смотреть онлайн 5 апреля. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 5 апреля. Расписание трансляций
Сегодня для детей выбор меньше, зато вторая половина дня очень насыщенная: оперы Верди и Чайковского, балет, драмы Шекспира, Дюма, Гоголя, Достоевского, Чехова, Шолохова. Не пропустите "Спящую красавицу" в постановке Мариуса Петипа и "Маскарад" Римаса Туминаса. А в те же 19:00 на концерт Вячеслава Бутусова, который исполнит онлайн лучшие песни Nautilus Pompilius. Что и где интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (5 апр) до 22:30 (6 апр) будет доступна запись постановки "Макбет" на сцене Метрополитен-оперы, первой из трех написанных Джузеппе Верди по шекспировским сюжетам. Леди Макбет — Анна Нетребко.


пройдет онлайн в Zoom и на страницах Пушкинского музея в соцсетях. Подготовлена разнообразнейшая программа: экскурсии, лекции, семинары, дебаты исторических персонажей, подкасты, квизы, видеоролики, игры и многое другое.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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