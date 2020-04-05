Что смотреть онлайн 5 апреля. Расписание трансляций

Анастасия Иванова

Утро

Сегодня для детей выбор меньше, зато вторая половина дня очень насыщенная: оперы Верди и Чайковского, балет, драмы Шекспира, Дюма, Гоголя, Достоевского, Чехова, Шолохова. Не пропустите "Спящую красавицу" в постановке Мариуса Петипа и "Маскарад" Римаса Туминаса. А в те же 19:00 на концерт Вячеслава Бутусова, который исполнит онлайн лучшие песни Nautilus Pompilius. Что и где интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.

С 2:30 (5 апр) до 22:30 (6 апр) будет доступна запись постановки "Макбет" на сцене Метрополитен-оперы, первой из трех написанных Джузеппе Верди по шекспировским сюжетам. Леди Макбет — Анна Нетребко.

пройдет онлайн в Zoom и на страницах Пушкинского музея в соцсетях. Подготовлена разнообразнейшая программа: экскурсии, лекции, семинары, дебаты исторических персонажей, подкасты, квизы, видеоролики, игры и многое другое.