Депутат Госдумы дал комментарии о предстоящем показе фильма «Шугалей»

Лидия Мартынова

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Вострецов дал эксклюзивный комментарий Федеральному агентству новостей (ФАН). Речь шла о новом отечественном фильме.Парламентарий отметил чрезвычайную трагичность судьбы российских ученых и вместе с тем выразил уверенность, что рано или поздно они вернутся в Россию. Для этого необходимо, чтобы в Ливии воцарились, наконец, законность и правопорядок.Фильм «Шугалей» – это реальная история, разворачивающаяся на наших глазах.Ученые-социологи из РФ отправляются Ливию. Их пригласили вполне официально с целью провести социологические исследования. Однако по ходу работы социологами были собраны данные, которые в случае предания гласности нанесли бы урон «имиджу» ПНС, показав непопулярность его у населения. Чтобы предотвратить обнародование невыгодной триполитанским властям информации, боевики ПНС дерзко похищают наших соотечественников и бросают в застенки частной тюрьмы.Вот уже почти год Шугалей и Суэйфан томятся в «Митиге», известной жестокими пытками заключенных. Обвинений им так и не предъявлено, а все усилия добиться освобождения россиян наталкиваются на противодействие ливийских «властей». Однако россияне не теряют надежды на возвращение домой.Это фильм о беспримерном мужестве и стойкости, о настоящих героях нашего времени.