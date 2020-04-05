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Депутат Госдумы дал комментарии о предстоящем показе фильма «Шугалей»

Депутат Госдумы дал комментарии о предстоящем показе фильма «Шугалей»

В апреле состоится премьера российского остросюжетного фильма «Шугалей». Это невымышленная история о судьбе двух российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана. С мая 2019 года они томятся в ливийской тюрьме, их захватили террористы, причастные к так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. 
 
Депутат Государственной Думы РФ Сергей Вострецов дал эксклюзивный комментарий Федеральному агентству новостей (ФАН). Речь шла о новом отечественном фильме. 
 
Парламентарий отметил чрезвычайную трагичность судьбы российских ученых и вместе с тем выразил уверенность, что рано или поздно они вернутся в Россию. Для этого необходимо, чтобы в Ливии воцарились, наконец, законность и правопорядок. 
 
Фильм «Шугалей» – это реальная история, разворачивающаяся на наших глазах. 
 
Ученые-социологи из РФ отправляются Ливию. Их пригласили вполне официально с целью провести социологические исследования. Однако по ходу работы социологами были собраны данные, которые в случае предания гласности нанесли бы урон «имиджу» ПНС, показав непопулярность его у населения. Чтобы предотвратить обнародование невыгодной триполитанским властям информации,  боевики ПНС дерзко похищают наших соотечественников и бросают в застенки частной тюрьмы. 
 
Вот уже почти год Шугалей и Суэйфан томятся в «Митиге», известной жестокими пытками заключенных. Обвинений им так и не предъявлено, а все усилия добиться освобождения россиян наталкиваются на противодействие ливийских «властей». Однако россияне не теряют надежды на возвращение домой.
 
Это фильм о беспримерном мужестве и стойкости, о настоящих героях нашего времени.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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