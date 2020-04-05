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Держи в руках: выбираем сумки из новых лукбуков

Держи в руках: выбираем сумки из новых лукбуков

В это тревожное время держим в руках себя... и новую сумку. В новой подборке рассматриваем аксессуары от Arny Praht, Askent, Salvatore Ferragamo и других брендов.

1.Arny Praht

Перед созданием весенней коллекции команда в течение полугода проводила исследование среди своих покупателей: какая форма сумки им нравится больше всего, какой цвет и размер. В итоге все модели весенней коллекции были созданы не на основе трендов, которые меняются каждый сезон, а исходя именно из предпочтений покупательниц.



2.Askent

В новой коллекции пляжные модели адаптируют к городской жизни. Сумки подойдут и под деловой костюм. Сумка-корзина, мягкая хобо – модели коллекции вдохновлены любимыми пляжными аксессуарами, но выполнены в элегантных фактурах кожи.


3.Bally

Главным в коллекции новых сумок Janelle стал яркий мандариновый оттенок, который напомнит о летних закатах. В линейку вошли и актуальные сейчас мини-сумки. Учли и практичность моделей — многие сумки можно носить как на плече, так и на поясе.



4.Longchamp

Бренд представил обновленную линию сумок Roseau — главный аксессуар коллекции весна-лето, премьера которого состоялась во время шоу Longchamp на Неделе моды в Нью-Йорке.

Обновленная коллекция отличается материалами, лаконичным дизайном и узнаваемой металлической застежкой в форме бамбукового стебля.



5.Salvatore Ferragamo

Бренд Salvatore Ferragamo представляет Trifolio — новую линейку сумок в разных размерах, формах, цветах и материалах.

Я довольно долго обдумывал концепцию Trifolio: сумки с тремя отделениями, благодаря которым будет проще организовать ее внутреннее пространство и эффективнее его использовать. Эту концепцию я впервые представил в рамках весенней коллекции 2020 года. Наши покупатели отреагировали на новинку очень положительно. Это побудило нас расширить данную концепцию, выпустив модель в других размерах и вариантах конструкции,

— говорит креативный директор дома Пол Эндрю.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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