Джиган снова оказался в клинике

Алексей Вольцев

В конце марта Оксана Самойлова официально сообщила о расставании с Джиганом. После этого рэпер перестал выходить на связь, а поклонники певца забеспокоились о его состоянии. Теперь же выяснилось, что многодетный отец опять проходит лечение.

Вот уже несколько дней фанаты пытаются выяснить, куда пропал 34-летний Джиган. Одни посчитали, что рэпер взялся за ум и оградил себя от социальных сетей, другие же уверены, что музыкант снова обратился за помощью к специалистом. Госпитализация музыканта до этого не подтверждалась, но теперь об этом сообщил Гуф. «Джиган в больничке», — сказал Алексей Долматов, отвечая на вопрос, почему его коллега не выходит на связь.

К слову, Джиган перестал давать о себе знать, после того, как 31-летняя Оксана Самойлова объявила о разводе. Модель заявила, что узнала о неверности супруга и поэтому приняла такое решение. «Мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил, и я верила, потому что сама не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная. Потому что не понимаю, как можно так поступать?» — написала бизнесвумен.

Проблемы в звездной семье появились после рождения долгожданного сына Давида. Рэпер настолько обрадовался наследнику, что часто стал выпивать. Позже в нетрезвом состоянии артист выходил в прямые эфиры, оскорбляя своих подписчиков. Когда супруга Джигана поняла, что ей не справиться с поведением мужа — определила его в наркологическую клинику в Майами.

Тогда еще была надежда, что у Джигана и Оксаны все наладится. Однако позже Самойлова узнала об изменах рэпера. По слухам, в ее руки попали ролики, на которых видно, как музыкант отдыхает в компании других девушек. Масла в огонь подлил и Гуф. После того, как многодетный отец публично унизил коллегу, тот сказал, чтобы Джиган больше не подходил к нему в стриптиз-клубах, где они часто встречались.