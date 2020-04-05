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Еще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Еще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусомЛюдмила СтебенковаФото: Twitter

У депутата Мосгордумы Людмилы Стебенковой обнаружили коронавирус. Об этом парламентарий рассказала изданию «Подъем».

По словам Стебенковой, заболевание у нее протекает в легкой форме. «За мной очень хорошо смотрят врачи. Ничего плохого в этом нету. Так же как многие москвичи, я нахожусь дома, в самоизоляции с самого начала заболевания. Все, кто со мной контактировал, изолированы, поэтому находятся под наблюдением», — сказала депутат.

Ранее 5 апреля о заражении коронавирусом сообщил еще один московский депутат Евгений Ступин. Он рассказал, что 29 марта вызвал врача из-за температуры. «На седьмые сутки, 4 апреля, в субботу, около 22 часов, мне позвонили и сообщили, что тест на вирус положительный», — написал Ступин.

В общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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