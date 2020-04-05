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Евросоюзу предрекли распад из-за пандемии коронавируса

Евросоюзу предрекли распад из-за пандемии коронавирусаФото: Michele Tantussi / Reuters

Бывшие министры иностранных дел Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль в совместной статье в газете Tagesspiegel предупредили об угрозе распада Евросоюза из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению политиков, поддержка Италии и Испании, которые больше всего пострадали от коронавирусной инфекции, недостаточна. Экс-министры отметили, что европейская солидарность помогла Германии добиться экономического успеха после Второй мировой войны.

«Поэтому она (Германия) должна показать готовность к лидерству в Европе, лучше всего вместе с Францией. Европе нужны две вещи: общая помощь в кризисе и общая программа восстановления после кризиса», — говорится в статье.

Фишер и Габриэль также отметили, что Европе необходима программа финансовой помощи наподобие плана Маршала. Она должна включать в себя план поддержки стран-членов Евросоюза: медицинско-гуманитарную помощь, краткое и долгосрочное кредитование, которое не будет привязано к строгим критериям Маастрихтского договора, а также долгосрочную программу поощрения инвестиций.

«Коронавирус потенциально может стать ускорителем двух противонаправленных процессов: либо настолько углубить и без того существующие в Европе трещины, что союз может распасться, либо Евросоюзу и его странам-членам удастся объединиться в борьбе с вирусом и его последствиями. Какой путь выберет Европа, сильно зависит от нас, немцев. Много времени у нас нет!» — уточнили они.

Ранее, 5 апреля, сообщалось, что в Европе, охваченной эпидемией коронавируса, захотели принятия нового плана Маршалла. О необходимости масштабных инвестиций в бюджет Евросоюза высказалась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По последним данным, в мире более 1,1 миллиона зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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