Геологи России отмечают профессиональный праздник

Влада Некрасова

У Дня геолога в России нет строго закреплённой даты — она уникальна для каждого года. И в 2020 году это праздник выпадает на 5 апреля.

Традиционно День геолога отмечается в России в первое воскресенье апреля. Этот профессиональный праздник был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года — чтобы подчеркнуть заслуги советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны. В последующие годы он был закреплён Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 и 1988 годах, а позже — и указом Президента РФ от 31 июля 2013 года.

Для проведения праздника начало апреля было избрано потому, что в этот период заканчиваются зимние холода, сходит снег, и у специалистов данной отрасли начинается подготовка к летним полевым работам и экспедициям. Изначально инициаторами обращения в Президиум Верховного Совета СССР выступила группа выдающихся советских геологов во главе с академиком А.Л. Яншиным. А поводом для обращения послужило открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Геологией называют науку о строении Земли и истории ее развития. Геологи исследуют горные породы, в которых запечатлена и прослеживается своеобразная “летопись Земли”. Также геология изучает современные физические процессы и механизмы, действующие на поверхности планеты и в её недрах.

Начало российской геологической службе было положено ещё в 18 веке, а первым государственным поисково-разведочным учреждением в России стал Приказ рудокопных дел, созданный Петром I в 1700 году. Через 20 лет он был преобразован в Берг-коллегию, которая, в свою очередь, в 1807 году была реорганизована в Горный департамент. В 1882 году был создан Геологический комитет, который и стал главным государственным геологическим учреждением Российской империи.

Бурное развитие геологическое дело в нашей стране получило после Октябрьской революции 1917 года и установления советской власти. Тогда шло активное освоение новых территорий и поиск месторождений полезных ископаемых. В 1946 году на базе Центрального управления промышленных разведок и Геологического комитета было создано Министерство геологии СССР, в системе которого усиленно развивались все геологосъемочные и поисково-разведочные работы, проводимые в стране. После распада СССР эти функции и задачи были переданы Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Благодаря труду геологоразведчиков в прошлом и в настоящем Россия продолжает оставаться сырьевой сверхдержавой — как по ресурсному потенциалу, так и по производству минерального сырья.

День геолога отмечается сегодня не только в России, но и практически во всех геологических и добывающих организациях стран СНГ: на Украине, в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. Помимо геологов его считают своим праздником люди всех профессий, связанных с поиском и добычей полезных ископаемых.