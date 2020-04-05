Глава центра "Вектор": человечество будет постоянно болеть COVID-19

Вадим Карасев

Коронавирусная инфекция COVID-19 после окончания пандемии никуда не денется, став сезонным заболеванием. Такое мнение высказал директор государственного научного центра вирусологии "Вектор", доктор биологических наук Ринат Максютов.

"Да, я уверен, что новый коронавирус не исчезнет из человеческой популяции, с большой вероятностью переформатируется в сезонное заболевание, и данный коронавирус будет все время находиться в человеческой популяции", — цитирует специалиста "Интерфакс".

Максютов отметил, что в России уже проводятся испытания прототипов вакцин от вируса: их протестировали на мышах и хорьках, летом планируется начать тесты на людях.

За последние сутки в России подтверждены 582 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 4731. 333 пациента выздоровели, 43 умерли. В мире, по данным ВОЗ, зафиксировано 972,3 тыс. зараженных, скончались свыше 50 тысяч человек.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.