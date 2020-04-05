Глава Якутии оценил вклад Солодова в развитие республики

Влада Некрасова

Владимир Солодов, назначенный врио губернатора Камчатки, внес большой вклад в развитие Якутии, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке. В пятницу указом президента РФ Владимира Путина временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Владимир Солодов.

Солодов с 2018 года был председателем правительства Якутии.

По словам Николаева, Солодов практически сразу вошел в новую команду правительства.