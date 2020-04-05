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Глава Минэкономики Австрии заявила о необходимости производства медицинских товаров в стране

Глава Минэкономики Австрии заявила о необходимости производства медицинских товаров в стране

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Связанный с распространением коронавируса кризис стал своеобразным сигналом тревоги и поводом поставить вопрос о снижении зависимости Австрии от других европейских государств, заявила на пресс-конференции министр экономики республики Маргарете Шрамбок.

В связи с растущим числом заболеваний наблюдается рост международной конкуренции за дефицитные медицинские изделия. «Многие страны используют «методы Дикого Запада» для конфискации этих продуктов. Кроме того, на международном рынке слишком много поставщиков с товарами сомнительного качества», — заявила Шрамбок.

По ее словам, австрийские компании в Форарльберге подают хороший пример возвращения к национальному производству. Всего в течение нескольких дней ими было изготовлено около 500 000 защитных масок с фильтром FFP. Сегодня эти маски уже поступили медицинским работникам.

«Мы не можем зависеть от иностранного экспортера в таких важных областях», — сказала Шрамбок, подчеркнув, что говорит не только о масках, но и о поставляемых из других европейских стран лекарствах.

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По материалам: pnp.ru

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