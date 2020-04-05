Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Василиса Володина — эксперт в области астрологии и психологии. Ее советы помогут вам не только жить в гармонии со звездами, но и оставаться в правильном расположении духа на протяжении всей предстоящей недели.

Назвать эту неделю простой не получится, однако есть возможность существенно продвинуться в духовном развитии и настроиться на успех. Три эффективные практики помогут вам привлечь в свою жизнь больше удачи, добра, денег и нужных событий. Постарайтесь не обходить стороной важные дела и сохраняйте бдительность.

Овен

Очень важной станет для Овнов финансовая сфера. Астрологи выделяют четыре Знака Зодиака, которым легко достаются деньги. Овнам стоит быть поближе к таким людям, так как у них можно многому научиться. Помимо этого важно будет проявлять трудолюбие и сохранять ответственность, не перекладывая ее на чужие плечи даже в трудные периоды.

В любви же данная неделя окажется достаточно динамичной, и это поможет внести в длительные отношения какую-то изюминку. Одиноким Овнам лучше не ходить на свидания, а сосредоточиться на знакомствах в интернете. Звезды сделают людей этого Знака привлекательнее и обаятельнее.

Телец

Тельцам звезды и планеты советуют оставаться в уединении как можно дольше. Это поможет сфокусироваться на делах и работе. Главное — оставаться самостоятельными, не надеясь на помощь извне, потому что на этой неделе ожидается активность энергетических вампиров, которых сложно распознать и от которых порой очень непросто защититься.

В отношениях с любимыми стоит дать больше свободы тем, кто о ней просит. Если слишком сильно навязываться, можно спровоцировать конфликт. С 6 по 12 число желательно проявлять больше терпимости и не накалять обстановку по мелочам. Нужно научиться прощать людей и признавать свои ошибки в ответ. Только так можно привлечь счастье.

Близнецы

У Близнецов начинается период, когда стоит позаботиться о сохранности позитивной домашней атмосферы, ведь дома полезно будет отдыхать и работать. В родных стенах также повысится творческий потенциал. Простые обереги помогут сохранить жилище от отрицательной энергетики и незваных гостей, а самих Близнецов — от уныния и апатии.

Необходимо чаще бывать на свежем воздухе, делать сухую и влажную уборку дома. Следует прислушиваться к своей интуиции, так как звезды и планеты многократно усилят ее, особенно во второй половине недели. Это поможет Близнецам быстрее принимать важные решения. В целом неделя будет достаточно продуктивной.

Рак

У Раков ожидается крайне позитивная неделя для рабочей и финансовой сфер. Вполне возможно, что звезды помогут в принятии решений, обострят чутье Раков и помогут преуспеть в творческих процессах. Главное — помнить о том, что нельзя никому рассказывать о своих планах, какими бы они ни были.

В любви представителей этого Знака Зодиака тоже ожидает большая удача. Им удастся найти вторую половинку, если они приложат для этого хотя бы минимум усилий. Важно быть честными с собой и с окружающими, чтобы произвести хорошее впечатление. Семейным Ракам нужно больше времени проводить с близкими, поддерживать их новые начинания.

Лев

Астрологи выделяют пять самых хитрых Знаков Зодиака, с которыми на этой неделе Львам лучше не иметь никаких дел, так как это может закончиться финансовым коллапсом, большим разочарованием или другими проблемами. Лучше действовать в одиночку или в крайнем случае доверять проверенным личностям. На выходных энергетика звезд будет идеальной для покупок.

Начало недели будет достаточно беспокойным, так что придется дважды проверять свои поступки на наличие ошибок. Важно оставаться в тонусе и не делать необдуманных шагов, ведь они могут привести к проблемам. На этой неделе возможны приятные встречи, интересное общение и флирт в социальных сетях. Дальних поездок лучше избегать.

Дева

Первая половина недели и вторая будут как черное и белое — абсолютно разными. До среды включительно в жизни Дев могут возникать самые разные проблемы, с которыми помогут справиться слова-пароли. Начиная с четверга Девы смогут ощутить прилив сил и оптимизма. Это поможет им в домашних делах, в работе и в других сферах жизни.

Также с четверга полезно будет совершать различные важные покупки, общаться с друзьями. Это очень важное время для всех Дев, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему. Придется начинать с малого — со своих мыслей. Нужно думать о чем-то позитивном, чтобы негативные программы отступили и не мешали двигаться вперед.

Весы

Вполне возможно, что на этой неделе Весам придется потратить значительную часть своих средств на что-то неожиданное. Заговор на покупку поможет не потратить деньги зря. В остальных случаях лучше не тратить лишней копейки, потому что звезды и планеты будет в дисгармонии. Не стоит также давать взаймы и брать деньги в долг.

В середине недели может начаться сложный двухдневный период со среды по четверг. Это самые опасные дни, в которые Весам лучше полагаться лишь на себя и свои силы. В эти два дня можно ожидать от окружающих людей обмана и негатива, стремления к предательству и эгоизму. Лучше не просить никого о помощи.

Скорпион

Начать неделю стоит с попыток сделать энергетику дома положительной. В этом Скорпионам помогут уборка, перестановка мебели, покупка новых аксессуаров для дома и мебели. Также энергетика помещения зависит от людей, которые в нем проживают. Необходимо быть более оптимистичными и не терять надежду на лучшее в сложных ситуациях.

В работе Скорпионам будет везти почти всю неделю. Лишь на выходных удача может отвернуться от них, поэтому в субботу и в воскресенье желательно посвятить время близким и родственникам. Это будет идеальное время для домашних посиделок, просмотра фильмов, душевных разговоров.

Стрелец

Это будет очень позитивная и динамичная неделя для Стрельцов, поэтому им придется стать активнее и энергичнее. В этом им помогут полезные упражнения на каждый день. Они сделают Стрельцов более выносливыми и готовыми свернуть горы. Своим оптимизмом и силой духа эти люди смогут воодушевить многих близких или коллег на новые свершения.

Это идеальное время для Стрельцов-лидеров. Важно показать свое желание помочь окружающим людям, направить их по нужному пути. Главное — не использовать для этого критику. Мотивировать можно и добрым словом, комплиментами, похвалой. В ситуации, которая сейчас сложилась в мире, это будет очень полезно: люди хотят слышать что-то приятное.

Козерог

У Козерогов будет много новых возможностей, но лучше действовать в одиночку, потому что ожидается рост активности врагов и недоброжелателей. Важно научиться общаться с негативными людьми правильно, чтобы защитить себя от их влияния. Это будет основным и самым полезным навыком в период с 6 по 12 апреля.

На этой неделе необходимо заниматься работой и обязанностями, но нельзя забывать и про себя любимых. Важно сделать все задуманное и оставить время на развлечения и отдых. Если этого не сделать, то можно перегореть и сильно ухудшить свое психологическое состояние, потерять удачу и спровоцировать появление черной полосы.

Водолей

На этой неделе очень повезет семейным Водолеям, а также тем, у кого есть вторая половинка. Эти люди смогут обрести хорошее настроение, быстро справиться с возможными хандрой и апатией. Тем же, кто пока одинок, можно сфокусироваться на поисках любви. Лучшие заговоры, обряды и талисманы помогут существенно ускорить процесс.

Стоит обратить внимание на социальные сети. Флирт в интернете — это тоже флирт, причем довольно эффективный. Звезды указывают на то, что где-то по ту сторону экрана есть люди, с которыми удастся создать прочный союз. Нужно лишь обрести чуточку уверенности в себе и не стесняться при знакомствах.

Рыбы

У Рыб есть все шансы преуспеть в самых разных областях на этой неделе. Нужно лишь отказаться от негативных мыслей, которые тормозят приближение успеха. Это важное время, в которое представители этого Знака смогут обрести удачу, стать более счастливыми. Главное — сохранять открытость и научиться видеть свои конечные цели.

Наступает идеальное время для новых начинаний, знакомств, любовных приключений. Единственное, чего звезды не приемлют, — это резкая смена обстановки. Не стоит выезжать далеко за пределы родного дома. Лучше сосредоточиться на том, что творится здесь и сейчас. Полезно будет делать сюрпризы близким и друзьям, покупать подарки и создавать праздничную атмосферу.