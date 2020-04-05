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Григорий Лепс записал альбом песен Высоцкого

Григорий Лепс записал альбом песен Высоцкого
Григорий Лепс записал первый альбом из своего цикла песен Владимира Высоцкого "Честь имею". Об этом исполнитель сообщил в своем инстаграме.

Пластинка называется "Мой первый срок" и состоит из любимых произведений музыканта.


"Это те песни, которые я люблю петь на кухне под гитару в компании своих близких. Я долго подходил к тому, чтобы записать их на студии и показать вам", – прокомментировал Лепс.

"Вроде песни простые, звучит только гитара и голос. Но за ними таятся невероятные эмоции, сильные чувства, мысли. Исполнить эти произведения плохо для меня недопустимо. Исполнить хорошо, чтобы было не стыдно – очень тяжело. На запись этих произведений у меня ушло полтора года, проделана серьезная работа. Получилось не стыдно, и я доволен результатом. Но судить вам, мои слушатели", – добавил он.

С аккомпанементом помог друг Лепса гитарист Тимур Ведерников. Студийную запись песни со злободневным названием "Холера" можно посмотреть по ссылке.


Певец отметил также, что надеется, что песни Владимира Семеновича в его исполнении поддержат его поклонников "в эпоху вынужденной самоизоляции и карантина".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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