«Инфицированный» Иран возобновит деятельность с «низким уровнем риска»

Влада Некрасова

Экономическая деятельность с «низким уровнем риска» возобновится в Иране с 11 апреля, объявил сегодня президент Хасан Роухани, передаёт государственное телевидение Исламской Республики. При этом глава правительства (посты президента и премьер-министра в Иране совмещены) не уточнил, о каких именно видах экономической деятельности с «низким риском» распространения коронавируса Covid-19 идёт речь. Так или иначе, это будет первым шагом на пути выхода одной из наиболее пострадавших от пандемии страны, которая стала эпицентром распространения заболевания на Ближнем Востоке. Меры по ограничению общественной жизни и экономической деятельности в ИРИ, предпринимаемые для сдерживания пандемии, пришлись на период , когда иранская экономика и без того испытывала огромные трудности в связи с беспрецедентно жёсткими санкциями США, действующими с 2018 года.

«Под надзором министерства здравоохранения вся экономическая деятельность с низким уровнем риска возобновится со следующей субботы», — сказал Роухани в ходе заседания правительства.

Как отметил президент, в Тегеране «эта деятельность возобновится с 18 апреля», то есть на неделю позже.

По его словам, приостановка «деятельности с высоким уровнем риска» — школ, университетов и различных социальных, культурных, спортивных, религиозных мероприятий — будет продлена до 18 апреля.

Министерство здравоохранения ИРИ заявило в воскресенье, что число умерших больных в стране, у которых был диагностирован Covid-19 превысило 3600. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 58226.

Официальные лица Ирана неоднократно жаловались на то, что многие жители страны игнорировали призывы остаться дома и отменить планы поездок на праздник Новруз (Новый год по астрономическому солнечному календарю, отмечается у иранских и тюркских народов. — Ред.), который отмечался после 20 марта. С тех пор органы здравоохранения предупреждали о новой возможной волне коронавирусной инфекции в Исламской Республике.

Правительство Роухани до сих пор воздерживается от введения в стране режима чрезвычайного положения и объявления полного карантина. Наиболее «радикальной» мерой в борьбе с пандемией пока стал запрет на междугородние поездки.