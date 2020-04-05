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Экономисты предрекли России неизбежную рецессию

Экономисты предрекли России неизбежную рецессиюФото: Алехандро Мартинез Велез / РИА Новости

Развитие ситуации с пандемией коронавируса и ценами нефть приведет к рецессии в России. К такому выводу пришли экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Отчет опубликован на сайте организации.

В аналитической записке отмечается, что кризис с последствиями в виде роста бедности и безработицы неизбежен. При этом для России экономический спад может оказаться более серьезным, чем для мира в целом.

Без активной государственной поддержки рецессия может оказаться еще серьезнее, отмечают аналитики. «Жесткий сценарий» подразумевает, что ВВП в 2020 году может упасть на 3–3,3 процента, в 2021 году — на 0,8–1 процент, отмечают авторы документа.

Ранее в Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кризис «еще заявит о себе» и для борьбы с его проявлениями нужна координация усилий многих стран мира.

3 апреля глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе брифинга заявила об остановке мировой экономики. По ее словам, ситуация в мировой экономике хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов.

В России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. При этом 43 пациента умерли, а 333 — вылечились. В мире объявлена пандемия коронавируса. Общее число инфицированных превысило 1,1 миллиона человек.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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