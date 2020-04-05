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Экономисты спрогнозировали, как Россия будет выходить из кризиса

Экономисты спрогнозировали, как Россия будет выходить из кризиса

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) провел анализ дальнейшего экономического развития России в условиях ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции нового типа и с падением цен на нефть. Об этом сообщает РБК.

По прогнозу ЦМАКП, в «конструктивном», наиболее благоприятном, сценарии при полном участии государства по сдерживанию спада, страну ожидает двухлетняя рецессия. В этом варианте ВВП снизится на 3 % за 2 года. После выхода из кризиса в 2022 году наметится незначительный рост ВВП порядка 0,6-1 %. Вероятность такого развития составляет 55-57 %. В этом случае приоритетная роль отводится поддержке доходов граждан и предотвращения безработицы. По мнению аналитиков, при таком сценарии в 2020 году уже возможен скачок инфляции.

В «жестком» варианте, без активной поддержки со стороны государства, рецессия может затянуться на более длительный срок. В этом сценарии прогнозируется падение ВВП уже в 2020 году на 3-3,3 %, а в 2021 году – на 0,8-1 %.

Экономисты утверждают, что при любом развитии событий будет невозможно избежать безработицы и скачка уровня бедности. Для России этот кризис может оказаться более серьезным, чем для всего мира в целом. В связи с снижением цен на нефть многим предприятиям не удастся возобновить свою работу.

На данный момент правительство РФ заложило на борьбу с кризисом 1,4 триллиона рублей, что составляет примерно 1,3 % ВВП. Экономисты считают эту сумму недостаточной для сдерживания ситуации. Они считают, что о выводе экономики страны на траекторию 3 % можно забыть на ближайшие 2-3 года.  Выход из экономического кризиса может продлиться вплоть до 2024 года.

# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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