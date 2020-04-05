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Экс-депутат Госдумы сравнил с мародерами россиян, просящих государство о финансовой помощи

Экс-депутат Госдумы сравнил с мародерами россиян, просящих государство о финансовой помощи

Бывший депутат Государственный думы Сергей Поддубный сравнил с мародерами россиян, которые в кризисных условиях попросили государство о финансовой помощи. Он написал в Instagram пост, в котором раскритиковал тех, кто требует "выдать деньги и освободить от налогов".

"Сейчас для всех нас очень сложное время! Переоценка ценностей! Появилось очень много постов с требованиями выдать деньги, освободить от налогов и платежей! Очень похоже на МАРОДЁРСТВО!!!!!!!!!!!! Вам так не кажется?"

(пунктуация и орфография автора сохранены)

Комментаторы не оценили выпад экс-парламентария и заявили, что он сам больше похож на мародера, учитывая его зарплату в 450 тысяч рублей в бытность депутатом. Некоторые задались вопросом о том, зачем тогда необходимо государство, если оно не желает помогать своим гражданам в трудный момент. Самого Поддубного назвали "претендентом на выбывание" и призвали власти обратить внимание на этичность его поведения.

Как сообщал Ruposters, ранее стало известно о новом виде мошенничества под видом борьбы с коронавирусом.

Всего в России коронавирусной инфекцией заразились свыше 5 тысяч человек. 333 уже выздоровели, общее число умерших составило 45. При этом в мире COVID-19 унес жизни уже 65 тысяч человек, а 247 тысяч справились с болезнью. Только за прошедшие сутки прирост заболевших на всей планете составил 103 тысячи человек.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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По материалам: uposters.ru

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