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Экс-директор «Метростроя» арестован в Петербурге

Экс-директор «Метростроя» арестован в Петербурге

В Петербурге бывший директор компании «Метрострой» Николай Александров постановлением Фрунзенского районного суда арестован до 9 мая. По информации пресс-службы судов Санкт-Петербурга, топ-менеджеру вменяют подписание крайне невыгодного для «Метростроя» договора цессии, когда компания продала сторонней компании долги одного из контрагентов с ценой уступки 70 процентов.

Размер долга, переданного по договору, составил 729 миллионов 643 тысячи рублей. Эти деньги «Метрострой» больше не мог требовать с фирмы-должника. При этом, как говорят в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга со ссылкой на материалы дела, разницу в 30 процентов от выплаты долга Александров и его соучастники планировали присвоить себе.

Как сообщало ИА Newstes, в конце прошлого года на Николая Александрова завели первое уголовное дело. Тогда Александров лишился своей должности и был отправлен под домашний арест.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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