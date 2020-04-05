Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Кабмин внес изменения в порядок распоряжения средствами маткапитала

Кабмин внес изменения в порядок распоряжения средствами маткапитала

Кабмин внес изменения в порядок распоряжения средствами маткапитала

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым вносятся изменения в порядок распоряжение средствами маткапитала.




сократятся сроки рассмотрения заявлений (о распоряжении средствами материнского капитала) с 30 до 10 рабочих дней;



станет возможным направлять эти средства на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном участке;



появится возможность получить услугу по распоряжению средствами маткапитала в электронном виде.

Полный текст постановления с изменениями опубликован на сайте правительства РФ.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Седокова, Макеева, Кортнев остались без средств к существованию из-за кризиса
Седокова, Макеева, Кортнев остались без средств к существованию из-за
Трамп выразил готовность ввести пошлины на импорт нефти в США
Трамп выразил готовность ввести пошлины на импорт нефти в США
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
В Нью-Йорк введут войска для борьбы с коронавирусом
В Нью-Йорк введут войска для борьбы с коронавирусом
Назван тропический фрукт, который избежал "удара коронавируса"
Назван тропический фрукт, который избежал "удара коронавируса"
Турция ужесточилась к коронавирусу: новые меры охватят миллионы граждан
Турция ужесточилась к коронавирусу: новые меры охватят миллионы
В Москве заявили о готовности запустить систему тотального контроля
В Москве заявили о готовности запустить систему тотального контроля
"Методы Дикого Запада": США перехватили медмаски, которые Германия купила у американской компании
"Методы Дикого Запада": США перехватили медмаски, которые Германия
В США могут ввести запрет на внутренние рейсы из очагов коронавируса
В США могут ввести запрет на внутренние рейсы из очагов коронавируса
В Кремле уточнили, кто может вводить режим ЧП в стране
В Кремле уточнили, кто может вводить режим ЧП в стране
Что смотреть онлайн 5 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 5 апреля. Расписание трансляций

Топ на сегодня

В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать форму в изоляции
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан
В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан
В ЦИК надеются, что кампании по выборам глав регионов начнутся вовремя
В ЦИК надеются, что кампании по выборам глав регионов начнутся вовремя

Еще по теме

Сроки выдачи материнского капитала предложили ускорить
Путин расширил программу маткапитала
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал
Законопроект об усилении контроля за расходованием маткапитала внесли в ГД