Кабмин внес изменения в порядок распоряжения средствами маткапитала
Сегодня, 02:59 Вадим Карасев
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым вносятся изменения в порядок распоряжение средствами маткапитала.
сократятся сроки рассмотрения заявлений (о распоряжении средствами материнского капитала) с 30 до 10 рабочих дней;
станет возможным направлять эти средства на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном участке;
появится возможность получить услугу по распоряжению средствами маткапитала в электронном виде.
Полный текст постановления с изменениями опубликован на сайте правительства РФ.
По материалам: u-f.ru