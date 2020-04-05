Кабмин внес изменения в порядок распоряжения средствами маткапитала

Вадим Карасев

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым вносятся изменения в порядок распоряжение средствами маткапитала.





сократятся сроки рассмотрения заявлений (о распоряжении средствами материнского капитала) с 30 до 10 рабочих дней;станет возможным направлять эти средства на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном участке;появится возможность получить услугу по распоряжению средствами маткапитала в электронном виде.

Полный текст постановления с изменениями опубликован на сайте правительства РФ.