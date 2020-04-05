Калмыкия отмечает день принятия Степного Уложения (Конституции) Республики

Лидия Мартынова

Двадцать шесть лет назад, 5 апреля 1994 года в Калмыкии было принято Степное Уложение (Конституция) Республики, которое является Основным законом Калмыкии. Эта дата стала официальным государственным праздником, который традиционно объявляют выходным днём. Празднование сопровождается множеством торжественных мероприятий.

Республика Калмыкия расположена на юго-востоке европейской части России. Она омывается Каспийским морем, а большую часть территории занимают равнины. Она граничит с Республикой Дагестан, Ставропольским краем, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями. Столица Республики — Элиста.

В древности территорию современной Калмыкии заселяли представители многочисленных племен и народов: в этих степях последовательно сменяли друг-друга киммерийцы, скифы, сарматы, гунны, печенеги и половцы. Земли эти были центром одного из ранних государств Восточной Европы — Хазарии. В 13 веке Хазария оказалась под властью Золотой Орды. А первые калмыки — или западные монголы, ойраты — появились здесь в середине 17 века. Заселив пространства между Доном и Волгой они основали Калмыцкое ханство.

Расцвет Калмыцкого ханства пришелся на конец 17 — начало 18 веков, время правления Аюки-хана. Он надежно защищал южные рубежи России, совершая победоносные походы против крымских татар и горцев Северного Кавказа. В 1771 году Екатерина II ликвидировала Калмыцкое ханство, а небольшие группы калмыков вошли в состав Уральского, Оренбургского и Терского казачьих войск. В конце 18 века калмыки, жившие на Дону, были зачислены в казачье сословие.

В 1920 году, на первом общекалмыцком съезде Советов, была провозглашена Калмыцкая автономная область, в пределы которой переселились оренбургские, кумские и частично донские калмыки. А В 1935 году образовалась Калмыцкая АССР, однако уже в 1944 году она прекратила автономное существование, а калмыки были депортированы в Сибирь. Это событие стало национальной катастрофой: из 97-98 тысяч депортированных представителей этой народности в ссылке за семь лет умерло более 40 тысяч человек.

Реабилитация калмыков произошла лишь в 1956 году. Калмыцкая автономия была воссоздана в два этапа: 9 января 1957 — как автономная область в составе Ставропольского края, а 29 июля 1958 года — уже как АССР. В 1990 году была принята декларация о суверенитете и преобразовании Калмыкии в союзную республику. В 1994 году принято так называемое Степное Уложение Республики Калмыкии. А в 2009 году отмечалось 400-летие добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского Государства.

Калмыкия сегодня знаменита Сарпинскими озерами (они цепью вытянулись вдоль древнего русла Волги, а по весне наполняются водой и соединяются между собой), Бэровскими буграми (продолговатыми холмами правильной и однообразной формы), Яшалтинским Соленым озером, где находится известный грязевой курорт, и заповедником «Черные Земли» — местом изучения калмыцкой популяции сайгака.

Также в Калмыкии много святых мест (их здесь называют хурулами), в числе которых — известный центр буддизма «Золотая Обитель Шакъямуни» в Элисте, Лаганский хурул в городе Лагань, а также Цаган Аман («Белые ворота») — место, считающиеся лучшим в регионе для проведения духовных практик и посвящений.