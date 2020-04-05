Карантин Собянина: мэр приготовил 20 тыс. коек, а юристы требуют уничтожения данных QR-кодов после пандемии

Вадим Карасев

Карантин Собянина стал самой обсуждаемой в Москве темой. И это не удивительно. Вынужденная изоляция коснулась буквально каждого столичного жителя и не только. Сергей Собянин в эфире «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу, именно по этой причине власти принимают самые жесткие меры. Москва готовится к массовому инфицированию населения. Для приема зараженных в муниципальных и частных клиниках готовят 20 тысяч койко-мест, передает РИА Новости.

Жесткие меры, о которых высказался мэр, это в том числе и применение электронных средства контроля в период карантина. Как передает Российская газета, многие регионы намерены внедрить электронные приложения, чтобы следить за исполнением самоизоляции гражданами РФ. Мера, которую с полным утверждением можно назвать ограничением свободы личности и передвижения, волнует экспертное сообщество и юристов. В частности, председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России заявил о необходимости внесения в указы региональных властей пункт об обязательном уничтожении данных, собранных с помощью систем QR-кодов, с наступлением нормальной эпидемиологической обстановки в субъектах и стране.

Кроме того, Александр Журавлев отметил, что разработанная Минкомсвязи система должна стать обязательной для зараженных, но для обычных россиян должен предоставляться выбор – либо граждане устанавливают приложение добровольно, либо при выходе из дома берут паспорт, справку с работу или о регистрации.