Катя Гордон: «Оксана Самойлова сохраняет нейтралитет и говорит, что хочет помочь мужу»

Алексей Вольцев

Расставание Оксаны Самойловой и Джигана стало неожиданностью для поклонников. Катя Гордон уже готова представлять интересы супруги рэпера в суде. Однако сама многодетная мама не спешит с выбором адвоката.

Накануне Оксана Самойлова призналась, что тяжело переживает семейный кризис и поэтому обратилась за помощью к психологу. Похоже, вскоре ей понадобится еще и хороший адвокат, который будет отстаивать интересы в борьбе за детей и многомиллионное имущество. Помочь в этой нелегкой историй супруге Джигана может Екатерина Гордон, которая внимательно следит за развитием событий.

Юрист признается, что конкретного разговора еще не было, но все знают, что она заступается за женщин в непростых ситуациях. Когда ее спросили, возьмется ли она за это дело, то ответ последовал незамедлительно: «Возьмусь». «Мы с вами питаемся только обрывками информации, а Оксана сохраняет нейтралитет и говорит: «Я помогу мужу», — рассуждает Гордон.

Адвокат уверена, что лишить Джигана родительских прав будет не так-то просто: это одна из самых сложных статей, для которых должны быть веские обстоятельства. «Такое происходит крайне редко, но если он наркоман или опасен, то возможно», — говорит Екатерина.

Как женщину Гордон удивляет то, что рэпер до недавних пор разгуливал по дому с пивом и нецензурно выражался при детях. При этом она подчеркивает: сначала нужно разобраться в ситуации и уже только потом делать выводы.

«Если у Джигана временное помешательство — это одно, но, если это традиция, то долг Оксаны избавить детей от этого трэша», — резюмирует Екатерина.

Напомним, Джигана на протяжении многих лет обвиняли в неверности супруге — в СМИ и социальных сетях то и дело появлялись доказательства его измен, но Самойлова будто не хотела замечать этого. Накануне она опубликовала пост, в котором заявляла, что не знала о романах мужа и жила во лжи, но поклонники усомнились в этом. «Нужно быть слепой дурой, чтобы не увидеть этого», — написали в комментариях. В итоге, Оксана удалила переписку, фактически признав измены рэпера.

Кроме того, периодически появлялась информация о том, что он подсел на наркотические вещества, да и сам Джиган не стеснялся публиковать в Instagram кадры с запрещенными препаратами. Этого любящая жена тоже не замечала, — вопрошают пользователи в Сети.

Ситуация резко ухудшилась в феврале, когда Оксана родила музыканту четвертого ребенка. Поклонники говорят, что у Джигана будто «сорвало крышу»: 34-летний отец стал вести себя неадекватно, выходить в прямые эфиры и нести бред, а также материться при детях и просить их принести ему пиво. Через несколько дней он оказался в американском рехабе, откуда продолжил публиковать ролики и посты.

В марте пара вернулась в Москву, но рэпер не остановился и продолжал вести себя крайне странно и до того, как Самойлова не объявила о разводе, регулярно появлялся в Сети. По слухам, сейчас супруге все же удалось уговорить мужа лечь в клинику, где медики попробуют привести его в чувство.

Фото: Instagram