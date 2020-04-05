Китай поможет России защититься от коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Китай поможет России защититься от коронавируса — страны заключили контракт на поставку 1,05 миллиона защитных костюмов Tyvek и 80 миллионов медицинских масок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Минпромторга Алексея Груздева.

Он уточнил, что медицинские изделия должны поступить в Россию в течение апреля-начале мая. Также Груздев сказал, что в России значительно увеличилось производство антисептиков: с 45 тысяч до 220 тысяч литров в месяц.

Ранее в Минпромторге сообщили, что Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом 26 тонн. Он состоял из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и прочих средств защиты.