Клара Новикова: «После операции врачи сказали поставить в церкви свечку»

Влада Некрасова

В середине 90-х годов артистке пришлось столкнуться с серьезным недугом. Инцидент стал переломным моментом в жизни Новиковой, которая не ожидала тяжелого испытания. Сейчас Клара Борисовна вспоминает о том времени с благодарностью.

Долгие годы Клара Новикова держала историю болезни в тайне. Однако, в какой-то момент, поняла, что просто обязана поделиться ею с людьми. В особенности, рассказать о собственном опыте тем, кто продолжает проходить лечение. Ведь более 20 лет назад она сама оказалась на столе у хирурга — артистки обнаружили раковую опухоль, которая требовала срочной операции.

Тогда прогнозы специалистов были не самыми оптимистичными, но Клара Борисовна понимала, что это дано ей не просто так и, значит, она все сможет вынести и пережить. По мнению артистки, все кончилось благополучно именно потому, что она до последнего не сдавалась и верила в успех медиков.

«Когда отходила от наркоза, врач сказал: «Как только сможешь встать, иди в церковь и поставь большую свечку». Ситуация оказалась лучше, чем они предполагали», — поделилась юмористка.

Способствовала скорому выздоровлению и поддержка со стороны родных и друзей. У постели Новиковой постоянно дежурил супруг, который трепетно заботился о ней. «Муж «переболел», пережил все вместе со мной. У меня была удивительная девочка-костюмер, которая была со мной в больнице с первого до последнего дня, помогала мне готовить. Я не могла рассчитывать на дочь — она сдавала выпускные экзамены в школе и поступала в институт», — вспоминала ранее Клара Борисовна.

Приходили в больницу и коллеги по цеху, к тому же, не с пустыми руками. Так, однажды Надежда Бабкина принесла борщ, которым накормила Новикову. Подбадривали артистку все пациенты госпиталя. Когда она расстроилась, что пропускает важное выступление, женщины из соседней палаты написали для Новиковой веселые частушки.

Фото: Legion-Media