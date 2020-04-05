Клава Кока перепела хит группы Little Big на русском языке

Вадим Карасев

Певица Клава Кока в своей рубрике «Клава Translate» перепела песню «UNO». Песню, с которой группа Little Big должна была ехать на музыкальный конкурс Евровидение в этом году.

Конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Но судя по тому, что клип набрал около 55 млн просмотров всего за три недели, шансы на победу у группы были довольно большие, пишет muzolenta.ru.

Клава Кока исполнила хит на русском языке. Что из этого получилось - смотрите сами.

Ранее жители Костромы сняли видеоролик о коронавирусе и гречке в поддержку Little Big.