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Комиссия Госдумы может провести заседание по дезинформации о COVID-19

Комиссия Госдумы может провести заседание по дезинформации о COVID-19
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ может в ближайшее время провести заседание в связи с поступающей информацией о некорректном освещении ситуации отдельными западными СМИ, заявил журналистам председатель комиссии Василий Пискарев.

"В Комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России поступает информация о некорректном освещении отдельными западными СМИ действий нашей страны по борьбе с коронавирусной инфекцией... Не исключаю, что по вопросу реакции Запада на борьбу с коронавирусом в России нами в ближайшее время будет проведено заседание Комиссии. Заседание может пройти в удаленном режиме с использованием современных технологий", - заявил Пискарев.

# Политика
По материалам: ria.ru

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