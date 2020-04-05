Комиссия Госдумы может провести заседание по дезинформации о COVID-19

Алексей Вольцев

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ может в ближайшее время провести заседание в связи с поступающей информацией о некорректном освещении ситуации отдельными западными СМИ, заявил журналистам председатель комиссии Василий Пискарев.

"В Комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России поступает информация о некорректном освещении отдельными западными СМИ действий нашей страны по борьбе с коронавирусной инфекцией... Не исключаю, что по вопросу реакции Запада на борьбу с коронавирусом в России нами в ближайшее время будет проведено заседание Комиссии. Заседание может пройти в удаленном режиме с использованием современных технологий", - заявил Пискарев.