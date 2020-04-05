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Комиссия Госдумы проверяет материалы ряда западных СМИ о борьбе с коронавирусом в России

Комиссия Госдумы проверяет материалы ряда западных СМИ о борьбе с коронавирусом в России

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Комиссию Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России поступает информация о некорректном освещении отдельными западными СМИ действий российской стороны по борьбе с  коронавирусом, заявил глава Комиссии, председатель Комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Об этом сообщила пресс-служба депутата.

В качестве примера законодатель привёл материал «Немецкой волны». В нём приводится мнение правозащитников одной из нежелательных организаций о том, что принятые в РФ законы по противодействию фейковым новостям о коронавирусе якобы являются ограничением свободы слова, сообщил Пискарев.

«Эта информация не соответствует действительности», — сказал он.

Кроме того, Комиссия обратила внимание на публикации ряда других западных СМИ. Некоторые из них распространяют информацию о том, что в России существует дефицит аппаратов ИВЛ, что не соответствует действительности, рассказал парламентарий.

«Распространяются также не соответствующие действительности публикации о работе российских врачей в Италии, о действиях правоохранительных органов в отдельных регионах в условиях эпидемии», — отметил Василий Пискарев.

Он подчеркнул, что законодательство о противодействии фейковым новостям — мировая практика, и такие публикации — очередное проявление двойных стандартов.

Все подобные публикации будут детально изучены на предмет их соответствия российскому законодательству, сообщил депутат. Он не исключил, что по вопросу реакции Запада на борьбу с коронавирусом в РФ в ближайшее время будет проведено заседание Комиссии. По его словам, оно может пройти в удалённом режиме с использованием современных технологий.

Василий Пискарев добавил, что «сейчас все мы, каждая из стран, должны объединить усилия для борьбы с вирусом и не использовать общую беду, как повод для политического противостояния».

«При этом распространение фейков, которые сеют панику или страх, также в каком-то смысле является опасной инфекцией, и мы должны им противодействовать», — заключил глава Комиссии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.В России на сегодняшний день выявлено 5 389 случаев инфицирования.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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