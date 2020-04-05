Коронавирус играет на руку «секте Саакашвили» — Николоз Мжаванадзе

Лидия Мартынова

Корреспондент издания «Грузия и Мир» Джаба Жвания беседует 3 апреля с председателем грузинского «Объединения правозащитников» Николозом Мжаванадзе.

— Единственная партия, которая сегодня, в период свирепствования коронавируса, не сбавляет активности и занимается пиаром, — это «Национальное движение». Они уже устроили многолюдное скопление людей в Зугдиди, якобы чтобы раздать населению дезинфекционные средства, которое закончилось инцидентом. Факт, что любой подобный шаг — это политическая кампания… Какие угрозы могут создать подобные провокации сегодня в стране, когда и без того имеется крайне напряженный социальный фон?

— Самый главный вопрос сегодня, конечно, коронавирус, который, помимо того, что в кратчайший срок создал угрозу сотням тысяч людей, вызвал тяжелейший экономический кризис в мире. Это сложнейший вызов для человечества, однако особую угрозу представляет все же для таких стран, как наша. Имею в виду то, что у нас никогда не было мощной экономики, промышленности, и мы очень зависели от присылаемых эмигрантами денег. Что касается «Нацдвижения» и его грязных провокаций, то есть такая поговорка: «Горбатого могила исправит». Их исправление исключено, потому что они — члены секты, которая всегда, при всех обстоятельствах будет ориентирована на удовлетворение собственных интересов. Точка. Они очень хорошо знают, что у них нет шанса вернуться к власти путем мирных, объективных и демократических выборов, поэтому сейчас перешли на какой-то смешной пиар и бегают по домам, якобы чтобы помочь людям. Вообще, Саакашвили не скрывает, что его возвращение в Грузию произойдет революционным путем. Вот это есть их кредо, что, между прочим, повторил и Мерабишвили, выходя из тюрьмы. И естественно, ориентированной на такие процессы силе любой кризис только на руку. Кто-то может спросить, кто может выиграть от вируса и эпидемии. Во-первых, мы видим определенную политическую кампанию хотя бы в виде демонстрационной раздачи масок и дезинфекционных средств. И второе — очень интересно, откуда «националы» взяли столько масок и перчаток, когда во всем мире, не только в Грузии, дефицит всего этого?

— Что вы хотите сказать?

— То, что, видимо, эти наши фармацевтические компании в сговоре с «Нацдвижением» и снабжают их масками. А как иначе, тогда пусть объяснят, откуда у них оказалось столько масок и перчаток в президентской библиотеке Саакашвили, когда в аптеках дефицит всего этого? Что касается власти, — всегда, когда мы говорим о «Нацдвижении» и идущих от него угрозах, не следует забывать об истоках всего этого. А истоки — это беспомощная политика власти и обман людей, что в свое время выразилось в том, что преступной партии не вынесли соответствующий правовой приговор. Вообще, самая большая негативная сторона синдрома безнаказанности — это то, что за ним следует тяжкое преступление. Сектой Саакашвили движет сегодня не только синдром безнаказанности, они еще заняли нишу своего рода политического жандарма. Оттого, что им сошло с рук столько преступлений, столько пыток, рэкета и даже попытка государственного переворота, они посчитали, что сами являются и законом и должны контролировать каждый шаг власти. Вот это есть движущая сила Саакашвили, Мерабишвили, Бокерия и бессовестных нацистов вроде них, когда они выступают и в этот сложнейший период, ценой создания угрозы жизни людей, делают себе политический пиар. Но повторяю: виновата во всем этом власть… Вернемся к пандемии. Думаю, сегодня у Грузии есть единственный реальный выход: население (в особенности речь о людях, переехавших из сел в города) должно вернуться в село. Этому нужна серьезная поддержка, и власти для этого придется приложить очень большие усилия…

— Что изменит возвращение людей в села?

— Мы не являемся экономически сильным государством. У нас нет промышленности, больших предприятий и технической индустрии. Единственный наш путь спасения — поставить на ноги сельское хозяйство, что хотя бы позволит спасти людей от голода. Между прочим, в условиях этого экономического кризиса Россия, которая по энергоресурсам является богатейшей страной в мире и не испытывает нехватки рабочих мест, бесплатно передала населению лучшие участки в Сибирском крае. Власть приняла решение массово дать людям стимул к обработке земли. Что у нас такого, чтобы забыть село, не думать о земле и всем вместе собраться в Тбилиси, который в конце концов превратится в головастик, переполненный голодными, обнищавшими людьми?

Власть, приближенные к ней бизнесмены (это касается не только Бидзины Иванишвили) должны сделать все для того, чтобы люди массово вернулись из города в село и начали обрабатывать землю. Для этого могут быть выданы долгосрочные кредиты, разработана ваучерная система или что-то другое, и это должно быть всеобщим. Словом, цель должна быть одна: чтобы люди, в условиях кризиса оставшиеся без работы, без доходов, имели источник существования. Иначе даже представлять не хочу. Но, поверье, мы недалеко от беды, наподобие 90-х, когда голодные и несчастные люди из-за еды врывались в дома друг друга…

— Думаете, кризис коронавируса и тяжелый социальный фон может напрячь криминогенную ситуацию?

— Не только может, думаю, уже есть даже определенные признаки, хотя не могу сказать, что на этом этапе это заслуживает тревоги. Именно потому сегодня обязательно принять решающие меры, и хочу еще раз обратиться к власти.

Пока в стране действительно не начались 90-е годы, пока люди не дошли до грани голода и все не встало с ног на голову, помогите селу. Вы покупаете за миллион елку, устраиваете бессмысленные пляски и хороводы. А будет лучше, если вы дадите людям кредиты, не то, если начнется криминал и мясорубка, то за год мы можем оказаться позади на 20 и 30 лет. Тут же хочу откликнуться на оценки некоторых горе-экономистов, якобы Грузия — туристическая страна и туризм является главным двигателем нашей экономики. Туризм хорош тогда, когда того туриста потчуешь продуктами собственного сельского хозяйства. А вот когда в гостиницы вносишь турецкие яблоки, армянские персики и импортированное из Китая мороженое мясо, это прибыль не твоя, а Турции, Армении и Китая. Что касается помощи сельскому хозяйству, думаю, на данном этапе будет очень хорошо, если грузинские бизнесмены объединятся и создадут фонд, который при сотрудничестве с властью начнет работать над конкретным планом…

— Поскольку вы упомянули помощь, — что вы думаете о «поддержке» демократического Запада, он достаточную помощь оказывает нам сегодня?

— Демократический Запад бросил члена НАТО и Евросоюза — Италию, и о какой поддержке речь?! Никакого Евросоюза, никакого НАТО не существует, сегодня у всех свои беды.

Что касается Грузии, у нас и не должно быть ожиданий, что в такой сложнейшей ситуации кому-то будет до нас. Вообще, мне интересно, о чем думают представители власти (и не только власти, а целиком прозападного политического спектра) о том, что все о нас забыли. Где те наши западные «друзья», о которых столько говорят?! Это своего рода тест, который показывает, что в любой подобной напряженной ситуации, если угодно — на войне, нас бросят точно так же. Вот это означает, по нынешним западным понятиям, партнерство. Так что у Грузии есть единственный выход — собравшееся в городе избыточное население должно вернуться в села. Но повторяю, что граждане, оставшиеся без средств, без доходов, не смогут это сделать без поддержки. Вообще, следует изменить многие политические подходы. В том числе нужно упразднить оформленный Квирикашвили (Георгий Квирикашвили — экс-премьер Грузии. — Ред.) договор с Турцией о свободной торговле, который губителен для Грузии, и, оформив этот договор, Квирикашвили унес домой миллионы… Я не говорю о других обязательных изменениях, поскольку разговор об этом далеко заведет. Это большая, комплексная тема, над которой должны работать специалисты.