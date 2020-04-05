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Коронавирус в ВСУ: число инфицированных увеличилось

Коронавирус в ВСУ: число инфицированных увеличилось

В Вооруженных силах Украины зарегистрирован новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, который стал уже вторым в Киевском гарнизоне. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

Известно, что инфицированный военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ.

«В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат», — говорится в официальном сообщении.

Состояние здоровья военнослужащего оценивается как удовлетворительное, контактных военных отправили на самоизоляцию. В ближайшее время у них будет взяты пробы для проведения исследования на COVID-19.

Напомним, первым военным в Украине, у которого диагностировали коронавирус, стал военный врач.

Фото Командования Медицинских сил ВСУ

# Украина
По материалам: fakty.ua

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