Крах медицины: помощник депутата рассказал, как лечат от коронавируса в Уфе

Алексей Вольцев

Помощник депутата башкирского парламента, руководитель НПП «Комтех», член Совета башкирского реготделения РОО «Опора России» Константин Лукманов описал, как работает система здравоохранения в Башкирии. Сейчас Константин находится в одной из уфимских больниц, его диагноз неизвестен, хотя симптомы похожи на коронавирусную инфекцию. Тем не менее, по словам Лукманова, врачи и медработники не принимают никаких мер предосторожности.

«1 день болезни. Пятница:

Началось все банально першением в горле и температурой 37−37,5. Начал с вечера принимать Тамифлю. Аскорбинку. Полоскание соль и сода. Аппетит хороший.

День 2, суббота:

Температура 38, начал принимать парацеталом 2 табл/ сутки, вызвал врача. Врачи идти сразу не хотели. Я сразу предупредил что 18 марта встречался с человеком из Москвы. В итоге пришла врач, никакого защитного костюма не было, обычная маска. Так же не было пусльоксиметра и градусника (сказала им не выдают). Рекомендовала молиться! Рекомендаций никаких — при тмпературе парацетамол. Правдами и неправдами со второй попытки удалось померить сотурацию — 99%.

День 3 Воскресенье:

Температура 38−38,3 принимаю парацетамол аскорбинка и сделали капельницу физ раствора в/в с аскорбинкой. Полоскание соль сода. Кашель слабый, горло не болело.

День 4 Понедельник.

Пришла врач терапевт, выписали антибиотик, сказала принимайте если что-то заболит, пульсоксиметра не было, градусника тоже. Врач была другая, так что приходилось все рассказывать заново. Потом пришел другой мед работник и взял мазок. Мазок брали с боем, очень не хотели брать.

День 5 Вторник

Температура 38, парацетамол, полоскание, ингаляции физраствором. Закончил принимать Тамифлю начал принимать выписанный антибиотик «Авелокс».

День 6 среда

Температура весь день дежалать 38,5−38,8, к вечеру полезла и достигла 39+. Вызвал скорою, попросился в больницу, так как кашель уже начался более менее видимый, сухой, слабость жуткая. Аппетит почти полностью пропал. Сделали анальгин с димедролом и все. Врач была в обычном костюме, в обычной маске. Ночью летал: кружилась голова, бросало в жар то в холод, но к утру стало немного легче.

День 7 четверг

Действие анальгина с димедролом прошло, температура вновь повысилась до 39,5 снова вызвал неотложку, настаивал на госпитализации, так как сил уже терпеть было мало. Врач была в обычной марлевой повязки ручной работы, никаких средств спец защиты.Приехала скорая — все-таки увезли в инфекционную больницу. И опять врач пришла в обычной маске, в обычной одежде. Сказала их ругают за трату противочумных костюмов.Привезли. Положили, пришел врач, все записал с моих слов, начали лечение, только от чего непонятно. Сделали ренген (но результатов нет до сегодняшнего дня.)

День 8 пятница

Проводят лечение от всего, всем чем можно. Сил мало, аппетита нет почти. Диагноза нет.

День 9 суббота

Лежу третий день в больнице, сейчас снова температура почти 39. Дышать тяжело. Терапия не помогает, как видимо, но меня упорно колят и поят. Диагноза НЕТ! Никаких анализов (кроме короновируса не брали) Результата его до сих пор нет. Дежурный врач один на всю больницу.Вопрос?От чего меня вообще лечат если нет анализов, терапия антибиотиков и противорусных не помогает вообще. Сильно усилился сухой кашель. Про состояние больницы я вообще молчу — у меня подозревают ковид-19, а туалет общий! Если я не болею а болеет кто-то другой? Или наоборот? Врач приходит в маске, следом за ним заходит уборщица открывает настеж дверь в маске на рту! В обычном халате. Еду приносят без перчаток голыми руками. Теперь страшно есть. Врачи все разные приходят, снова приходится рассказывать все заново.

ИТОГ:

за 9 дней болезни меня посетило 10 врачей, никто даже не предположил о диагнозе. До сих пор меня лечат непонятно от чего, у врачей нет никаких анализов. Рентген жду с четверга! Кровь не брали, ОАК не брали.А вдруг у меня язва какая нибудь? Таким лечением в подобном случае может быть и другой исход.В итоге могу сделать свой собственный вывод: Наши медики абсолютно не готовы к встречи с с ковид -19 и сами заболеют первыми. Больница, хоть и делает вид что принимает меры — по факту так же не защищена и не готова. Пишу сам, все слова могу подтвердить даже на полиграфе, а при необходимости ответить в личном сообщении.

Прошу Вас Максим Забелин (Maxim Zabelin), Анна Казак (Ann Kazak) обратить внимание на состояние экипировки врачей поликлиник, они ведь первыми принимают удар. И при возможности поддержать меня, потому, как уже начинаю отчаиваться в данной ситуации. Я никогда никого лишний раз не просил, всегда помогал Республике, как мог».