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Кто родился 5 апреля

Кто родился 5 апреля

Ольга Викторовна Савастьянова, председатель Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту. Была инициатором создания и руководителем Женской палаты Коми и Центра управления для женщин. Возглавляла Общественную палату и Союз женщин Республики Коми. Неоднократно избиралась депутатом Государственного совета республики. Занимала пост уполномоченного по правам человека в Коми.

А ещё в этот день родились:

Дмитрий Рафаэльевич Калимулин (49 лет), помощник Президента — начальник Референтуры Президента РФ. Работал в коммерческих банках «НЕФТЕК» и «Транскредит». В 1997 году перешел на работу в Администрацию Президента РФ. Являлся референтом главы государства. Возглавлял Референтуру Президента РФ, Департамент по подготовке текстов публичных выступлений Председателя Правительства РФ.

В июне 2018 года был назначен помощником Президента — начальником Референтуры Президента РФ.

Игорь Юрьевич Бабушкин (50 лет), губернатор Астраханской области. Проходил военную службу в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России. Являлся заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом, заместителем полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

5 июня 2019 года указом Президента РФ Игорь Бабушкин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области. 8 сентября одержал победу на выборах главы региона, набрав 75,64% голосов избирателей.

Сергей Алексеевич Чаплыгин (1869-1942), советский математик. Академик АН СССР. Герой Социалистического Труда. Учёный - один из основоположников современной аэромеханики и аэродинамики. К крупным достижениям принадлежат исследования Сергея Чаплыгина по теории дифференциальных уравнений. Ученый также вывел формулы движения крыла самолета на взлете и посадке, разработал метод исследования струйных движений газа при дозвуковых скоростях и др.

Сергей Алексеевич преподавал в Московском университете и ряде других высших учебных заведений. Возглавлял Московские высшие женские курсы. Совместно с Николаем Жуковским участвовал в организации Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), позднее занял пост главного научного руководителя и председателя коллегии института.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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