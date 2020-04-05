Личный опыт: люди рассказывают о карантине в США, Китае и Японии

Вадим Карасев

Как это ни печально, но пока об окончании пандемии коронавируса говорить не приходится — увы, растет не только количество зараженных, но и число умерших. Несмотря на скорость распространения вируса, а также на его опасность, власти далеко не всех стран единодушны в принятии решений относительно борьбы с ним. В то время как одни государства объявляют о режиме карантина и вводят крупные штрафы за его нарушение, другие гораздо более лояльны и дают своим гражданам больше свободы во время эпидемии. Как сейчас обстоят дела с коронавирусом в разных городах США, а также в Японии и Китае, рассказывают наши герои.

Алена Сонькина, 32 года, редактор/журналист, Лос-Анджелес, США, @alenasonkina

В Лос-Анджелесе я работаю координатором выставки в большом иммерсивном парке, который организует различные культурные мероприятия. В первую очередь чрезвычайная ситуация, связанная с пандемией COVID-19, затронула нашу отрасль: парк закрылся на неопределенный срок, и пока непонятно, когда сможет открыться. И самое главное — непонятно, когда люди снова будут готовы ходить на массовые мероприятия.

Поскольку везде карантин, мы перестали водить детей в садик и перестали встречаться с друзьями. Выходим на прогулку только один раз в день — обычно с утра, когда на улицах почти никого нет.





Алена Сонькина

Запрета выходить на улицу тут нет. Губернатор Калифорнии ввел "локдаун", согласно которому нужно оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию с людьми, однако при этом допустимо выходить на прогулки, хайкинг и заниматься спортом на улице. Люди также могут посещать продуктовые магазины и аптеки. Штрафов никто не вводил. Наоборот, государство всеми силами старается помочь малому и среднему бизнесу, а также людям, которые лишились части зарплаты или вообще потеряли работу.

В первую неделю объявления карантина люди поддались панике и побежали в магазины скупать туалетную бумагу и товары первой необходимости. Власти каждый день проводили пресс-конференции, на которых заявляли, что дефицита продуктов и товаров в стране нет, хватит на всех. Магазины быстро подстроились под новую реальность — чтобы покупатели хаотично не скупали продукты, сети выдают не более двух единиц товара на руки и пускают в магазин по несколько человек. Кинотеатры, торговые центры, фитнес-центры закрыты, рестораны работают, но только в режиме навынос.





Алена Сонькина с мужем и детьми

Несколько волонтерских организаций выдают защитные маски, перчатки и антисептик на улицах тем, у кого этого нет. Люди дисциплинированно соблюдают дистанцию — в магазинах и на улицах. Во многих магазинах специально отложены последние товары для пожилых людей, а некоторые даже сделали специальные дни для пенсионеров.

Среди моих знакомых нет людей, которые заразились. Но есть люди, которые сидят с похожими диагнозами, но и не думают проверяться на коронавирус. Я очень надеюсь, что это не затронет моих близких и друзей. И, конечно, желаю того же для всех. Мне кажется, в такое сложное время надо перебороть себя и пересидеть дома, снизить количество контактов или вовсе их убрать, проявить заботу о своих бабушках и дедушках. И ждать.





Российские СМИ довольно точны в новостях о США — Штаты действительно вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом. Но, думаю, это объясняется тем, что в Америке делается большое количество тестов на вирус. Чрезвычайная ситуация действительно резко осложнила обстановку на рынке труда. Но в прессе не говорят, что для всех, кто потерял работу, правительство подготовило щедрые социальные дотации. Лично мои доходы уменьшились вдвое, так как наш иммерсивный парк закрылся на неопределенное время. Все говорят о новом экономическом кризисе и рецессии. Думаю, в этом есть доля правды. Насколько я знаю, за эти дни в стране вдвое увеличилось количество безработных.





Я бы хотела сказать, что трачу освободившееся время на самосовершенствование, но это не так. Так как дома двое маленьких детей, то большее внимание сейчас уделяется им. Плюс есть часть работы, которую я делаю онлайн, это занимает около трех часов в день. Есть еще собственные проекты, которые мы развиваем вместе с мужем, ими я стала больше заниматься в силу того, что меньше времени уделяю основной работе. Муж — сценарист, он в основном ведет московские проекты, у него сейчас, наоборот, загруженность увеличилась.

Мы вообще позитивные люди и стараемся смотреть на вещи немного сверху. В любой ситуации стараемся видеть новые возможности и не поддаваться панике. Чтобы избежать панических атак в сложившейся ситуации, ограничили просмотр новостей, так немного спокойнее. Как раз за неделю до карантина к нам в гости прилетела моя мама, и теперь она тут задержится на целый месяц, поскольку авиасообщение возобновится только в мае. Скажу честно: нас это сильно морально разгрузило. Мы постоянно на связи с семьей, устраиваем видеозвонки, по вечерам смотрим новые сериалы и фильмы.





Эта ситуация заставила меня пересмотреть свои планы и ориентиры — я поняла, что все настолько тонко и хрупко, что все твои планы могут быть перечеркнуты по не зависящим от тебя причинам. Я больше стала ценить настоящее, людей вокруг, я поняла, что надо быстрее исполнять свои желания и мечты и что нужно больше внимания уделять себе, своим мыслям и целям.

Алексей Кудинкин, 30 лет, инженер компании Uber, Сан-Франциско, США

У нас нет карантина и комендантского часа — власти просто рекомендуют не выходить из дома, так что никого не штрафуют за выход на улицу. Сейчас становятся популярны различные социальные сети, где можно общаться в групповых чатах, устраивать онлайн-вечеринки.

У нас закрыты кафе, рестораны, спортзалы. В этом плане жизнь изменилась довольно значительно. Сотрудники компании, в которой я работаю, со второй недели марта перешли на удаленную работу. На нашей компании вся эта ситуация отразилась довольно сильно, так как люди во всем мире стали весьма ограничены в перемещении, так что эта часть бизнеса сильно страдает. Но конкретно на меня пока не повлияла, так как я занимаюсь инжинирингом.

Две недели назад в городе ощущалась нехватка туалетной бумаги, а неделю назад стал заметен и дефицит некоторых продуктов во второй половине дня. Но я обычно хожу в маленькие магазины в центре города, думаю, в гипермаркетах все в порядке. Сильного морального упадка тут нет. Вероятно, в Нью-Йорке, где очаг эпидемии, дела обстоят по-другому.





Алексей КудинкинДумаю, что на экономике это, конечно, отразится негативно, скорее всего, будет рецессия, но я надеюсь, что краткосрочная. Надеюсь, что к началу 2021 года будет отскок. Все зависит от того, как долго продлится карантин и насколько серьезны будут его последствия.

В свободное от работы время я стараюсь регулярно выходить на прогулку, в магазин, занимаюсь спортом дома. На моем моральном состоянии эта ситуация радикально не сказалась. У меня есть понимание того, что уж лучше так, чем оказаться среди тысяч заболевших. Я пытаюсь внести свой пассивный вклад в эту попытку помочь системе здравоохранения не рухнуть под весом количества заболевших. А залог позитивного настроя, на мой взгляд, — это чувство юмора. В какие-то моменты посмеяться над собой, друзьями, заточением — это золотая жила.





Плюсы в этой ситуации я увидел в том, что появилось больше времени заниматься какими-то вещами, на которые раньше его просто не хватало, а также появилась возможность встряхнуться от рутины, к которой привык. Я воспринимаю это как личную возможность попробовать себя в каких-то новых амплуа и в целом посмотреть на себя с другой стороны.





Григорий Демин, 25 лет, плотник, Спокан, США

Наш штат (Вашингтон. — Прим. ред.) является эпицентром начала пандемии в США, поскольку именно сюда, в Сиэтл, привезли первых заболевших с лайнера Princess Diamond.

Вот вам реальные факты о карантине в США. Никто не заставляет вас сидеть дома, это добровольная мера. Многие сидят просто потому, что закрыли их рабочее место. А закрыты все образовательные учреждения, такие как школы, колледжи, университеты. Все кафе, бары, рестораны тоже закрыты. Становится популярной услуга доставки еды на дом. Также закрыты все суды, а полицейские участки открыты только для звонков. Власти стали освобождать заключенных, виновных в преступлениях легкой степени тяжести.

Магазины продолжают работать. Туалетная бумага и всякого рода санитайзеры с полок исчезли — так же, как и дешевая водка в галлонных бутылках. Видимо, народ стал ее использовать в качестве антисептика. В некоторых местах устанавливаются специальные прозрачные щиты на кассу между кассиром и покупателем. В мегамаркетах (Costco, Walmart) вам по желанию могут обработать руки санитайзером и обязательно протрут ручки вашей тележки. Большинство продавцов носит маски и резиновые перчатки.





Григорий Демин

Особой паники здесь не наблюдается, многие продолжают работать, как, например, некоторые мои коллеги строители, которые считают работу на свежем воздухе лучшим лекарством. Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли 23 марта сделал заявление, в котором призвал всех оставаться дома. Никакого введения военного положения нет, это больше похоже на введение чрезвычайного положения.

Сейчас мы с братом подаем на пособие по безработице. Недавно Дональд Трамп проявил инициативу выплатить всем налогоплательщикам от 600 до 1 200 долларов, но, по последним данным, эту инициативу заблокировал Конгресс.





Мой коллега со стройки, с которым я работал последний рабочий день перед карантином, на следующий день стал тяжело кашлять, у него поднялась температура. Он поехал в госпиталь, где ему сказали, что тест не сделают, поскольку он молодой (18 лет) и не находится в зоне риска. Про его престарелых родителей, с которыми он живет, они, видимо, не подумали.





Некоторые мои знакомые американцы закупились едой и заставили все свои подвалы консервами и продуктами долгого хранения, но в целом паники нет. Некоторые видят в этом специально спланированную акцию тайных сил, так как это негативно сказывается не только на здоровье, но и на наших кошельках. Многие потеряли огромные суммы денег после падения всех стоков. Я сам потерял около 500 долларов. Но 26 марта 2020 года количество заболевших в США превысило количество заболевших в Китае. Теперь, видимо, мы должны ожидать более радикальных мер от правительства.

Эта ситуация сплотила нацию. Американцы поддерживают друг друга, предлагают помощь соседям, старикам. Есть лимит на дефицитные товары в магазинах на одного человека. Школы отдают бесплатно свои запасы еды. Штат позволил 90 дней не платить за аренду жилья людям, если они сидят на карантине дома. Лично меня карантин побудил еще больше заняться любимым делом — написанием рассказов и съемками для своего YouTube-канала.





Ксения Леонова, 25 лет, организатор детских праздников и ведущая шоу-программ, Филадельфия, США

Сейчас мне приходится сидеть дома. В основном я ем, залипаю в телефоне и играю в приставку. Мотивирующие на спорт и уборку видеоролики не помогают. Самоизолирование от всего очень давит на мозг, хочется знать, когда все это закончится.У нас работают продуктовые магазины, аптеки, заправки и больницы. Все остальное закрыто. Особого дефицита в продуктах питания нет. Иногда сложно найти охлажденное мясо, на полках нет туалетной бумаги, бумажных полотенец, консервированных бобов и кукурузы, остальное есть в изобилии (не в таком, как обычно, но голодным тут не останешься). В аптеках нет масок, санитайзеров, витамина С и увлажняющих спреев для носа.





Ксения Леонова

У меня закупка продуктов впрок увеличилась — морозилка забита мясом и овощами. Рацион остался почти таким же, за исключением количества свежих овощей, они довольно быстро портятся, а в магазин выходить не хочется.





Рестораны работают на доставку и навынос. Все сервисы по доставке еды призывают оставлять повышенные чаевые, тут доставщики еды — герои. Парки отдыха не работают, но люди все равно гуляют там с детьми. Карантин тут соблюдается только с рекомендательной стороны, штрафов за выход из дома нет. Но тем не менее губернатор штата, в котором я нахожусь, издал указ о переводе на удаленную работу всех, чья деятельность не связана с "поддержанием жизни". Большинство людей сидят дома и выходят в масках и перчатках.

Больницы в основном занимаются пациентами, зараженными коронавирусом, и страшно то, что другие больные не могут получить помощи и рецепты на лекарства, не связанные с этим заболеванием.





В моем круге общения, к счастью, все чувствуют себя хорошо, среди моих знакомых зараженных нет. Мы делимся новостями о вирусе и экономике, но это больше разговоры. Все надеются на лучшее.За месяц до начала эпидемии я начала открывать бизнес — event-агентство по организации детских праздников. Разумеется, сейчас все встало на неопределенный срок, и возможности заработка у меня нет. Предполагаю, что начать все сначала, с экономической точки зрения, для страны может быть не так уж и плохо. Ведь если достигнуть самого дна, появляется шанс оттолкнуться от него и выплыть на поверхность. Но лично у меня тут гораздо больше вопросов, чем ответов. Я просто верю в лучшее.Лично мне очень жаль, что отменили все концерты и музыкальные фестивали на все лето вперед, очень хочется сейчас гулять в парках и ходить на городские мероприятия. Но сейчас стоит сидеть дома, а я это не люблю. На мой взгляд, это подрывает ритм и уровень жизни. Конечно, плюсы можно найти во всем — теперь я гораздо чаще общаюсь по скайпу с друзьями. Недавно у меня появилось новое хобби, которого я от себя не ожидала, — кулинария. Меня сейчас не покидает ощущение отсутствия сил, стимула что-то делать нет. Вчера похоже на сегодня, а завтра будет все то же самое, что и сегодня. День сурка. Хочется найти мотивацию.





Милана, 31 год, няня, Атланта, США

Моя жизнь не сильно изменилась, так как я работаю няней. Поскольку родители все работают дома, а дети в школу не ходят, няни все еще пока работают и поэтому выходят на улицу.

У нас закрыты школы. Магазины (не все) работают. Все продукты у нас есть. Конечно, туалетную бумагу раскупают, но потом снова завозят в магазин, так что на самом деле я не видела пропажи каких-то товаров.

Я скучаю по возможности куда-то пойти встретиться со знакомыми, посидеть пообщаться. Но, кстати, в Атланте парки открыты, гуляй сколько хочешь. Пока у нас никого не штрафуют. Но опять же это в Атланте, наш штат (Джорджия) не так серьезно к этому относится, как Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон.





В основном все общаются в социальных сетях, пишут друг другу, звонят. Я стараюсь не очень много общаться с людьми, так как все напуганы и начинают рассказывать какие-то ужасные сценарии возможных событий и вести из разряда паранойи. Мне кажется, психологически на людей большее влияние оказывает сам вирус, нежели их домашнее заточение.

Если честно, я уже редко смотрю новости. Читаю какую-то статистику по заболеваниям, но сейчас стараюсь даже этого не делать. Уж очень удручающе все это. Чем больше читаю, тем более нервозно воспринимается ситуация. Мне нужно каждый день идти на работу и выходить на улицу, поэтому не хочу паниковать.





Милана

Я работаю в индустрии частных услуг домовладельцев. Я слежу за их домами и животными, когда они уезжают куда-то. Американцы вообще часто путешествуют в другие города. Сейчас все поездки прекратились, так что весь доход на месяцы вперед в этой области пропал. Зато, так как дети не ходят в школу, очень много родителей экстренно ищут помощь у нянь, особенно для малышей, так как в Америке многие люди могут работать из дома, а за детьми нужно смотреть.

Экономическая ситуация в будущем меня пугает не меньше, чем вирус. Очень много людей либо уже потеряли работу, либо потеряют ее. Будет кризис во всем мире. Так что нужно думать и планировать, как дальше жить. Но я знаю точно, экономика изменится безвозвратно. Нужно привыкать к новой реальности.





Дома я бываю только по вечерам. Я учусь в университете, и сейчас все занятия онлайн, так что по вечерам читаю и выполняю домашние задания.

Если честно, на мне лично эта ситуация не отразилась так сильно, как на других. Опять же повторюсь, что я из дома выхожу каждый день, а многие люди — нет. Пытаюсь экономить где могу, какие-то счета даже отложить, так как доход сейчас нестабильный.





Блогер Skarletty, Токио, Япония

Моя жизнь изменилась сильно. С середины января (аккурат перед китайскими новогодними каникулами) я перестала посещать языковую школу и устроила себе карантин до конца февраля. Не выходила из дома вообще, тогда как обычно я очень много гуляла, посещала музеи, выставки, парки.

У нас закрыты школы, некоторые детские сады, Диснейленд и другие парки аттракционов. Музеи и некоторые парки были закрыты до конца марта. Но при этом карантин не был объявлен. В Японии вообще все делается медленно и долго. Запретить официально сидеть дома тут нельзя, поэтому гражданам только рекомендуется, и их просят соблюдать меры предосторожности. Это вовсе не говорит, что местные жители следуют этим рекомендациям. Поэтому можно выходить на улицу, гулять, ходить на работу, посещать рестораны и бары. Штрафные санкции не предусмотрены, даже если ты, зная о болезни, пошел, гулять. Один известный комедийный актер преклонного возраста почти каждый вечер посещал хостес-клубы и подцепил вирус. В итоге сейчас он в очень тяжелом состоянии лежит в больнице.





Я очень скучаю по музеям. Тут они очень интересные, а сейчас все закрыто. Иногда я хожу гулять по ближайшим малоизвестным местам, чтобы избегать туристов и толп. В метро я не заходила уже больше двух месяцев.

Среди моих знакомых заразившихся нет. Пока в русскоязычных группах в фейсбуке тоже такой информации не видела.





Здесь у меня была периодическая подработка, от которой я отказалась в середине января, как только поняла, что границы с Китаем не будут закрывать, несмотря на сложную ситуацию. Трудно передать, какое количество китайцев на самом деле живет или просто приезжает в Японию, поэтому находиться на улице, пока не прервали авиасообщение с Китаем, я сочла слишком опасным. Очень грустно, что пришлось забросить школу. Это, по сути, и была моя постоянная "работа".





Конечно, экономика страны подорвана. Перенос Олимпиады, закрытие границ со многими странами здорово ударят по туристическому бизнесу. Сейчас правительство принимает меры и по поддержке фермеров, чья продукция стала застаиваться на прилавках из-за уменьшения туристического потока. Многие рестораны вынуждены закрыться по той же причине.

Дома я смотрю фильмы. Собственно, этот вирус стал причиной, по которой я решила опять устроить "Киноигру".





Психологически мне было очень тяжело в январе-феврале, когда ситуация только начиналась и было очевидно, что Японию накроет. Лайнер Diamond Princess в порту Йокогамы показал, что методы, применяемые японскими структурами, оставляют желать лучшего. У меня было желание вернуться в Россию, но сдержало то, что теоретически я уже могла быть носителем инфекции, и подвергать риску своих близких и друзей мне не хотелось, поэтому я сочла своим долгом пережить эту катастрофу тут. Мне пришлось посетить психолога, так как началась бессонница, которая только усугубляла нервное напряжение. После прописанного им курса легких снотворных препаратов стало ощутимо легче.

Сейчас негативные настроения улетучились, вероятно, наступила стадия смирения. Беспокойство уже отпустило, но осознание того, что пик вируса еще даже не наступил, не покидает. В ближайшее время в Японии откроют школы, сады, музеи. Я не представляю, что начнется после, поэтому позитивного настроя тоже нет.

Я почти перестала посещать кафе и рестораны, тогда как раньше каждый день обедала после школьных занятий. Редко хожу в магазины.

Никаких плюсов в этой ситуации я не нашла. Разве что посмотрела кучу нужных и не очень фильмов и вынужденно отдохнула от встреч с друзьями, на чем сэкономила немало денег. Перестала совершать спонтанные покупки — пожалуй, самая большая польза от всей этой ситуации. Но в ближайшее время планирую возобновить обучение и вернуться к правильному питанию, чтобы к лету, несмотря ни на что, быть в форме.





Юкки, 44 года, менеджер по стратегическому планированию, Осака, Япония

Честно говоря, жизнь пока не сильно изменилась. Не уверена, что такая ситуация только в Осаке, но по телевизору видно, что люди из других частей Японии тоже, похоже, не сильно пострадали от всего этого. Лишь несколько дней назад из Токио поступило предложение по ограничению мероприятий на прошлые выходные. В конце февраля люди на работе даже не хотели надевать маски, когда выходили в один из самых оживленных районов Осаки. На прошлой неделе мне пришлось ехать на общественном транспорте до центра города, и это был первый раз, когда число людей в масках резко возросло.

Пока у нас нет ограничений на выход на улицу. По-прежнему много людей это делают, но все больше и больше людей ходят в масках. Был момент, когда из-за слухов, распространяемых СМИ, люди выстроились в очереди в магазины за туалетной бумагой, продуктами быстрого приготовления, замороженными продуктами и консервами. Во многих магазинах были пустые полки, и, конечно же, появились объявления, что масок нет в наличии.





На работе не так много людей обмениваются полученными знаниями о коронавирусе и советуют друг другу быть осторожными. Большинство людей просто обсуждают бытовые вещи и ведут привычные разговоры, как будто коронавирус никогда не был проблемой.

К счастью, никто из моих знакомых не заразился. Но наверняка знать нельзя, ведь этот коронавирус может быть и бессимптомным.

В моей работе пока ничего не изменилось. Все мы должны ходить в офис, никакой работы из дома. На каждом этаже установили санитайзеры. Кроме того, руководители отделов каждое утро должны спрашивать о самочувствии своих сотрудников. Семинары, совещания или конференции с большим количеством участников были отменены.

Экономика была затронута во многих отношениях. Я слышала, что некоторые магазины и предприятия были вынуждены закрыться.





Я на самом деле принимаю эту ситуацию как возможность для саморазвития. Пришло время расслабиться, притормозить, заглянуть внутрь себя, поговорить с самим собой, заняться медитацией, чтением, пообщаться с друзьями через социальные сети, поддержать друзей, находящихся в регионах с тяжелой ситуацией, готовить самостоятельно, воздерживаясь от ужина в ресторане или кафе.

Чтобы сохранить позитивный настрой, я слушаю подкаст Джея Шетти, стараюсь просыпаться рано, тренироваться, есть здоровую пищу для укрепления иммунитета. Слушаю музыку, пою, смотрю фото цветов и животных, медитирую, учусь вести позитивный диалог с самой собой, смотрю ролики с бьюти-уроками. Все это приводит к позитивному мышлению.

Саша Колькина, 23 года, сценарист/контент-менеджер, Китай, @kolkinaalo

До карантина я работала на удаленке, поэтому моя жизнь радикально никак не изменилась. Единственное, реально было заметно, насколько давят стены небольшой студии. Мы вернулись из Кореи в Китай, поэтому нас закрыли на обязательный двухнедельный карантин дома. За нами следили полицейские, управа дома и медсестра. В квартире установили камеру. Если бы мы вышли, даже не представляю, что бы произошло с нами. Нельзя было даже выбросить мусор или сходить за продуктами — заказывали доставку. Приходилось немного экономить, потому что доставка продуктов обходилась дороже похода в магазин или если бы мы пошли есть в китайскую кафешку. Поэтому продуктовая корзина была не такая уж разнообразная, но было все необходимое. И мясо, и фрукты, и шоколад.





Саша Колькина

Конечно, не хватало прогулок, гор. Когда ты это видишь две недели из окна, но не можешь притронуться, — такое себе чувство. Мне было сложно принять, что я в изоляции и не имею права выйти. Но после я приняла эти правила игры, поняла, что они защищают себя и свой город. И ради безопасности и здоровья я должна быть дома и переждать. Когда я смирилась, мое отношение к этому поменялось и как будто дни стали пролетать быстрее.

В марте, когда мы были на карантине, пик эпидемии уже был пройден. Поэтому нас поддерживали наши знакомые из России, потому что в начале марта там еще все было в порядке. За три дня до окончания карантина нам написала китайская медсестра, чтобы мы держались и все в таком духе. Это очень трогательно. Обычно китайцы, которых я встречала, не такие сентиментальные.





В январе, когда в Китае только началась пандемия коронавируса, российские СМИ наводили панику и нагоняли страх, в то время как китайские СМИ пытались успокоить граждан. Я читала много фейковых новостей о ситуации в Китае из российских источников, когда при этом мы находились в очаге эпидемии и ничего такого ужасного, о чем говорили в новостях, не замечали. На моей работе ситуация с коронавирусом никак не отразилась. Большинство моих проектов — удаленные. Единственное, одна российская компания перенесла выплату зарплаты на неделю позже. А еще добавился проект в Китае, потому что здесь стало меньше иностранцев и работать просто некому.





Я думаю, малый и средний бизнес сейчас очень страдает. Нужно будет время, чтобы восстановиться. Покупательная способность снизилась. Но плохие времена рождают сильных людей.

Во время карантина мы с бойфрендом начали делать зарядку каждое утро и продолжаем до сих пор. Поэтому что-то положительное в этой ситуации все же было. Мы смотрели много сериалов, хохотали, обнимались, слушали подкасты, готовили завтраки, обеды, ужины. Записывали видеодневник. Но прибежать в парк после двух недель в карантине было самым замечательным событием этого месяца.



