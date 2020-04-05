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Лондон в разгар эпидемии забыл о карантине и отправился гулять

Лондон в разгар эпидемии забыл о карантине и отправился гулять
Весна многих жителей Лондона заставила напрочь забыть о карантине, увиденное в воскресенье на улицах и в парках города потрясло корреспондентов РИА Новости.

В эти выходные установилась прекрасная, почти летняя погода: на улице +20, ярко светит солнце, цветут магнолии и вишни, начинают зацветать розы. Однако уже почти две недели в стране карантин: людям разрешено покидать свои дома для покупки еды, лекарств, выгула домашних животных, а также кратких "физических упражнений". Предписано соблюдать дистанцию в два метра, запрещены собрания больше двух человек.

# В мире
По материалам: ria.ru

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