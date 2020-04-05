Лучшие настолки, чтобы не скучать на карантине: от освоения космоса до секс-игр

Вадим Карасев

Когда все книги на карантине уже прочитаны, а сериалы пересмотрены, самое время вспомнить о старых добрых играх, за которыми можно с интересом и азартом скоротать часок-другой. Здесь в помощь не только любимые настолки для больших компаний, но и различные онлайн-игры, многие из которых на период пандемии стали бесплатными. NEWSTES.RU подготовил краткий обзор игр, которые послужат отличным развлечением в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В список не вошли знакомые многим "Монополия", "Элиас" и "Активити" — вместо них мы нашли много необычного, интересного и незаезженного.

Семейные

"Игра престолов"

Если вы являетесь преданным фанатом сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) и, сидя на карантине, уже пересмотрели любимые эпизоды шоу, вам точно понравится настольная игра, созданная по мотивам цикла романов Джорджа Майкла "Песнь Льда и Пламени".

Эта настолка идеально подойдет для больших семей — в нее одновременно могут играть от 3 до 6 игроков. На период игрового кона участникам предоставляется уникальная возможность почувствовать себя представителями одного из великих домов Вестероса.





Не беда, если кто-то из членов вашей семьи не читал романов Джорджа Мартина и не смотрел ни один из восьми сезонов сериала: создатели утверждают, что играть в эту настолку могут даже те, кто абсолютно не знаком с "Игрой престолов" (преданные фанаты же получат от игры с участием любимых героев особое удовольствие!).

Одна игровая партия длится около двух часов — даже больше, чем стандартная серия шоу, — однако ее создатели уверяют, что никто из игроков не успеет соскучиться за это время. Да и потом, когда вы сможете всей семьей найти столько свободного времени для наслаждения настольной игрой, если не на карантине? Пользуйтесь возможностью!









"Покорение Марса"

Пока Земля находится в опасности из-за пандемии коронавируса, а мы, простые смертные, можем спасти ее только оставаясь дома, самое время заняться освоением других планет — пусть хотя бы и понарошку. Именно эта миссия и стоит перед игроками в настолке "Покорение Марса".

В игре каждый из участников становится руководителем крупной корпорации, перед которым стоит главная задача — сделать жизнь на Марсе доступной для человечества. Игрокам нужно будет приложить массу усилий, чтобы поднять до нужного уровня температуру, количество кислорода и воды. На протяжении игры участники будут выделять средства на развитие технологий и различные проекты на Марсе, а выиграет тот, кто в итоге сделает жизнь на "красной планете" доступной без скафандров.





Игра не только захватывающая, но и полезная, ведь информация, напечатанная на игровых картах, не вымышленная — это реальные технические достижения или проекты, которые нужно завершить для терраформирования планеты. Поэтому не исключено, что наигравшись в настолку на карантине, вы настолько увлечетесь, что в будущем внесете существенный вклад в освоение Марса!





"Взлет разрешен"

После закрытия границ из-за вспышки коронавируса жители многих стран пока могут лишь мечтать отправиться в путешествие в другую страну на самолете. Однако никто не запрещает сделать это в настольной игре "Взлет разрешен". Здесь главная задача игроков — сделать все, чтобы направить все свои воздушные суда на взлетную полосу и получить "добро" на начало полета от диспетчера.





Участникам игры также придется самим менять погоду и время от времени ломать "вражеские" самолеты, чтобы самим взлететь раньше. В остальном же все происходящее в игре очень реалистично, ведь она была создана российским пилотом Хагеном Темерязевым. Кстати, эта игра будет очень полезна аэрофобам, потому что в ней раскрывается вся изнанка гражданской авиации, и страхов после такого ликбеза должно стать меньше.









"Эмоциональный интеллект"

На карантине у вас также есть возможность поближе узнать своих родных, с которыми в обычное время из-за работы вы общаетесь не так часто. Игра "Эмоциональный интеллект" научит вас считывать настроение близких по одному выражению лица или тону голоса, а также обращать внимание на то, что раньше казалось незначительным.





Суть игры заключается в том, чтобы наиболее достоверно продемонстрировать эмоции, выпавшие вам на картах, и угадать эмоции других игроков. Участникам необходимо будет развить в себе актерские способности, чтобы показать другим нежность, недовольство, умиротворение, азарт и другие эмоции.





Даже если "Эмоциональный интеллект" не подготовит вас к вступительным экзаменам в ГИТИС, то точно научит лучше чувствовать близких людей и понимать их настроение. Один кон длится около 30 минут, поэтому даже если актер из вас так себе, то игра точно не успеет наскучить.





"Детектив"

Если жизнь на карантине напоминает день сурка, а душа требует ярких эмоций, интриг и феерии, предложите поиграть своей семье в "Детектива". Здесь каждый игрок сможет почувствовать себя сотрудником Национального агентства, которому в связке с другими следователями предстоит раскрыть запутанное дело, найти преступника и засадить его за решетку.





На все про все у вас есть всего 3 игровых дня или 120 минут реального времени, за которые участникам предстоит перемещаться из локации в локацию, изучать архивы, допрашивать подозреваемых и изучать улики. Для игры вам также понадобится стабильный интернет, с помощью которого вы сможете зайти на специальный сайт полицейской базы или найти необходимую для расследования преступления информацию в "Википедии".

При этом игра научит договариваться и решать вопросы с членами своей семьи сообща — здесь вы играете не против всех, а ради блага команды!





"Ответь за 5 секунд"

Любите интеллектуальные викторины и часто даете досрочный ответ господину ведущему во время просмотра "Что? Где? Когда?"? Тогда вам наверняка понравится настолка под названием "Ответь за 5 секунд". К слову, в этой игре проверяются не столько ваши знания, сколько сообразительность и находчивость.





Вопросы будут простые, поэтому в игре могут участвовать даже дети. Например, вам будет предложено назвать три марки чая, три произведения Пушкина или трех выдающихся людей с именем Карл. На первый взгляд кажется легко, но на все про все у вас есть всего пять секунд, после чего право отвечать на вопросы переходит к следующему игроку. Игра может продолжаться от 20 до 40 минут, которые вы точно проведете с азартом и интересом.





"Страдающее Средневековье"

Эту игру, рассчитанную на компанию от 3 до 6 человек, придумали создатели популярного в ВК паблика "Страдающее Средневековье", в котором собрано огромное количество смешных мемов о той суровой эпохе, предшествующей Новому времени. Авторы настолки пересмотрели тысячи средневековых иллюстраций и отобрали целых 80 персонажей, карты с которыми отражают все сумасшествие изобразительного искусства того периода.





В этой игре каждый участник сможет почувствовать себя лордом своего города, которому предстоит привести его к процветанию, несмотря на все сопутствующие проблемы — эпидемию чумы, крестовые походы, инквизицию и вражду с жителями из соседних поселений.

Один игровой кон длится около 20—30 минут, однако после этого игру можно много раз начинать сначала — благодаря большому количеству персонажей и сопутствующих карт в колоде игроки каждый раз встречаются с огромным количеством неповторяющихся комбинаций.









Для двоих

"Фанты"

Если в самоизоляции вы остались вдвоем вместе со своим возлюбленным, это отличный способ не только проверить ваши отношения в условиях замкнутого пространства и постоянных бытовых проблем, но и возможность разнообразить свои отношения в постели.

В этом помогут не только секс-игрушки из нашего предыдущего гида по самоизоляции, но и эротическая игра "Фанты", которую создатели рекомендуют начинать прямо в постели. К слову, с течением игры локации могут меняться, а игра может затянуться как на несколько часов, так и на несколько дней. Влюбленные по очереди тянут из колоды карточки с заданиями и приступают к их выполнению. Карты окрашены в четыре разных цвета — чем темнее фант, тем изощренней и горячее будет задание.





Так, влюбленным может быть предложено опробовать новую необычную позу в сексе, поэкспериментировать в постели со свечой и кубиками льда или загадать партнеру самое сокровенное эротическое желание, от выполнения которого он не сможет отказаться. Встречаются в колоде и более рискованные и интересные задания: например, позвонить приятелю и завести с ним серьезный разговор, в то время как партнер ублажает вас орально, и сделать так, чтобы человек на другом конце провода не заподозрил неладное.

У "Фантов" есть несколько тематических серий, поэтому, завершив одну игру, вы можете смело заказывать в онлайн-магазине следующую версию настолки и продолжать свои секс-эксперименты!









In Love

Если в сексуальной жизни с партнером у вас и так все прекрасно и с экспериментами вы справляетесь безо всяких игр, то можно попробовать сыграть в другую игру для влюбленных под названием In Love. Здесь не надо будет выполнять рискованные задания, главная цель игры — поближе узнать своего партнера, разобраться в его чувствах и желаниях и сделать ему приятно.





В начале игры игроки по очереди выполняют миссии — задания, выпавшие им на карточках, за которые получают очки. Участникам предстоит отвечать на различные вопросы о своем возлюбленном, писать ему стихи и искренне говорить о своих чувствах. В конце игры победитель получает приятную карту-бонус, в которой будет описано задание, за исполнение которого в ближайшие дни будет отвечать его партнер.

Таким образом, "проигравший" будет в течение нескольких дней радовать свою вторую половину завтраками в постель или всю неделю писать ему записки с признаниями в любви. Романтики точно оценят!

"Звездные войны 5 в ряд"Если вы с возлюбленным сошлись на любви к "Звездным войнам" (Star Wars), а все части фэнтези-саги на карантине уже пересмотрены, то можно сыграть в игру по мотивам киноэпопеи. Смысл игры в том, чтобы собрать на своем игровом поле пять кубиков по вертикали, диагонали или горизонтали с портретами Мастера Йоды, Люка Скайуокера, Чубакки, принцессы Леи и других персонажей любимых фильмов. Причем сделать это нужно раньше соперника и успеть крикнуть: "Матч!".





Фишка в том, что у игроков общее двустороннее поле и они выдавливают кубики с изображением персонажей фэнтези-саги на сторону противника. Один кон длится около 15—20 минут, но игру можно начинать заново, пока не надоест!





В одиночкуМорской бой, виселица, дурак, покер и много что еще

Если вышло так, что на карантине вы остались в гордом одиночестве, для вас доступен целый бесплатный гейм-каталог на портале "Игры Mail.ru". Здесь вы можете поиграть с такими же одинокими онлайн-друзьями, находящимися в самоизоляции, либо попробовать обхитрить компьютерных ботов: главное, что компания для вас в любом случае найдется.

Угадывайте слова в старой доброй виселице, атакуйте вражеские корабли в морском бое, сыграйте партию в дурака (там же заодно можете пообщаться с соперниками в чате) или соберите комбинацию в покер.





The Sims 4Сидя в самоизоляции, пока остается только мечтать о долгих прогулках по городу, встречах с друзьями, вечеринках, походах в рестораны и другие общественные места. Однако никто не мешает осуществить желаемое в одной из самых популярных компьютерных игр в жанре симулятора жизни The Sims.

В игре, знакомой многим с детства, нет четко выраженного сюжета — все как в жизни. Вы создаете персонажей, заселяете их в дом, благоустраиваете его и наблюдаете за их жизнью в режиме реального времени. "Симов" можно устроить на работу, развить им навыки готовки и прокачать их скиллы в других областях.

Одним словом, пока сидите на карантине, смело живите полной жизнью своих персонажей: рожайте детей, зовите друзей на вечеринки, устраивайте свидания в парке или в ресторане, отправляйтесь на шопинг или в отпуск и делайте все, что только душа пожелает.

Кстати, недавно один из геймеров провел в The Sims 4 эксперимент: он создал маленькие комнаты со всем необходимым (душ, холодильник и средства развлечения) для 100 симов, которых потом изолировал в этих помещениях друг от друга.

Через шесть дней такого карантина в живых остался только один сим — большинство из них не справлялись с одиночеством, другие умирали от голода, несмотря на полный холодильник еды, а третьи будто впадали в депрессию и могли часами смотреть во включенный монитор. Этот эксперимент геймер записал на видео, которое потом распространил в сети.





К счастью, в реальности люди не так восприимчивы и чувствительны, как в компьютерном стимуляторе. В самоизоляции большинство все же справляются со своими эмоциями и находят полезные или интересные занятия, которые помогают скоротать внезапно появившееся свободное время.