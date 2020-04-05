Луна в Деве 5 апреля: как прочно встать на ноги в условиях кризиса

Вадим Карасев

Растущая Луна прибавляет сил, и ее энергетику можно использовать себе во благо. Перемещаясь по созвездиям, ночное светило может усилить или ослабить определенные качества, а значит, нужно точно знать, какое влияние оказывает Луна, находясь в Деве.

В условиях кризиса, когда все население Земли переживает не лучшие времена, нужна дисциплина и умение приспосабливаться к переменам. Астрологи отмечают, что не только выдержка помогает находить верные решения, но и влияние небесных тел. 5 апреля Луна будет в созвездии Девы, чей союз поможет справиться с кризисом. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с особенностями этих суток, чтобы использовать энергетику небесных тел себе на пользу.

Влияние Растущей Луны в Деве

Растущая Луна в Деве усиливает качества, которые необходимы для борьбы с кризисом. Педантичность, умение сосредоточиться, дисциплинировать себя становятся синонимами успеха. 5 числа каждый сможет стать независимым экспертом и найти выход из трудного положения, если сумеет оставить эмоции и прислушаться к голосу разума.

Влияние созвездия Девы позволяет проводить переговоры, устраивать конференции и семинары, подбирать оптимальные решения для ведения бизнеса и быстро находить общий язык с окружением. Решение важных вопросов также дается легче, а значит, упускать предоставленные возможности не имеет смысла.

Луна в Деве растет, прибавляя сил, которые необходимо пускать в русло решения возникающих проблем. Сосредоточенность, умение следовать плану и внимание к деталям помогают избегать неловких ситуаций и обходить неурядицы стороной.

Как использовать влияние созвездия себе во благо

Луна в Деве — время активное, когда медлить нельзя. Астрологи рекомендуют поработать над собой, чтобы отключить эмоции. Влияние созвездия часто сказывается на чувстве юмора, когда шутки остаются непонятыми и могут вызвать обиду и даже раздражение.

Встать на ноги во время кризиса получится, если найти в себе силы посмотреть в глаза неприятностям и решать проблемы по мере их поступления. Рост Луны высвобождает силы, с помощью которых можно преодолеть сомнения и робость, а также завоевать отличную репутацию.

Тем, кто мечтает поскорее справиться с неурядицами и временными трудностями, 5 числа нельзя пускать дела на самотек. Ответственное время требует полной самоотдачи, поэтому отдохнуть вряд ли получится. Астрологи рекомендуют во время непродолжительных перерывов использовать упражнения, позволяющие расслабиться и восполнить запас энергии, потраченной на выполнение важной работы.

Самым важным аспектом успеха во время пребывания ночного светила в созвездии Девы становится умение грамотно использовать ресурсы, составить распорядок дня и следовать плану, не отклоняясь от цели. Пятого числа успех ожидает тех, кто не позволяет окружению манипулировать и может отличить действительно важных людей от жаждущих наживы за чужой счет.