Лунный день сегодня 5 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Лунный календарь — лучший помощник на каждый день для любого из нас. Он поможет узнать, где можно найти удачу и как ее сохранить рядом с собой в самых непростых ситуациях.

В этот воскресный день настроение Луны будет неоднозначным, но это не значит, что выходной день будет испорчен. Во многом это зависит от вас самих, а не от Луны и звезд, которые находятся в небольшом диссонансе. Астрологи советуют научиться распознавать людей с плохой энергетикой, потому что именно они сегодня могут доставить максимум неприятностей.

Фаза Луны: начинается 12 лунный день. Он пройдет под эгидой растущей Луны в Деве. Это не самое лучшее сочетание, но бояться не стоит. Удача не обойдет стороной тех, кто правильно выбирает свое окружение и помнит о важных жизненных целях.

Магнитные бури 5 апреля: магнитных бурь не ожидается. Солнце предельно спокойное.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

взаимоуважение;релаксация;поиск новых увлечений;покупки в интернете;умение находить компромиссы.переутомления;срывы планов;импульсивность.

Дома в такие дни, как сегодня, стоит заниматься только тем, к чему лежит душа. Энергетический диссонанс звезд и Луны может породить проблемы, если заниматься делами всей семьей. Позвольте детям развлекаться и расслабляться так, как хочется им, а сами можете навести с партнером порядок в вещах, если это требуется, но не планировать грандиозной и всеобъемлющей уборки.

Что надеть сегодня

Одежда в такие дни второстепенна и не решает большое количество проблем. Единственное, с чем она точно поможет, так это недостаток в запасе сил и энергии. Чтобы не было проблем с выносливостью, астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют надевать что-нибудь бирюзовое, голубое, желтое или зеленое.

Из камней-талисманов лучшими будут минералы с очень спокойной и гармоничной энергией — аметист, турмалин, бирюза и агат. Они отлично будут сочетаться с платиновыми или серебряными украшениями, которые можно комбинировать друг с другом.

Финансы и работа в 12 лунный день

Всем, кто будет работать сегодня, лучше придерживаться расписания, не рисковать и не менять планов. Очень повезет тем, кто работает из дома. Творческие занятия принесут повышенную прибыль и помогут поднять настроение. Всем, кто не работает, а отдыхает, астрологи советуют записывать новые идеи.





Можно тратить деньги на самое необходимое. Причем желательно делать это удаленно, через интернет. Лучшие талисманы на деньги и удачу помогут не потратиться зря и остаться на плаву, если ситуация резко ухудшится. Деньги любят экономию в такие дни, так что лучше не рисковать зря.

Любовь и отношения 5 апреля

В любви в этот воскресный день могут начаться некоторые сложности, особенно если отношения начались сравнительно недавно. Лучше не рисковать ожиданиями второй половинки. Это может привести к разочарованию и потере интереса к вашей персоне.

Что до общения с людьми в целом, то оно должно строиться на максимальном доверии. Растущая Луна в Деве любит, когда люди понимают друг друга и находятся в полной гармонии. В таком случае энергетика активной Луны будет помогать в укреплении дружеских или партнерских отношений, да и любовь тоже не обойдет стороной.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Лучший способ сохранить хорошее настроение себе и окружающим в этот день — не критиковать никого и как можно проще относиться ко всему происходящему. Идеальный сценарий — отдых и релаксация, но при наличии дел и работы можно выйти из зоны комфорта.

По большому счету, сегодня не будет никаких предпосылок для резкой смены настроения, поэтому лучше не паниковать зря. День пройдет хорошо, если быть готовыми к неурядицам, но не ждать их появления, не терять веры в себя.