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Маски от вируса и безработицы. Регионы России запускают новые производства

Маски от вируса и безработицы. Регионы России запускают новые производства

Производство масок активизировалось в Ростовской и област и Ульяновске. Донская компания «Фармацевт», которая ранее производила от 5 до 10 тысяч медицинских масок в сутки, сейчас выпускает около 30 тысяч масок ежесуточно.

Как рассказал ИА Newstes, генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области», член оперативной рабочей группы по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавируса Игорь Бураков, региональный фонд промышленности намерен выделить этому предприятию целевой займ для покупки дополнительной производственной линии и дальнейшего увеличения объёмов производства.

«Изготовленные здесь медицинские маски поступают в лечебные учреждения по ранее заключенным контрактам, часть попадает в социальные аптеки», — пояснил Бураков.

Бураков также рассказал, что одновременно к пошиву масок в регионе приступают швейные предприятия, как крупные, средние, так и небольшие ателье. В частности, в Шахтах сегодня уже выпускают12 000 масокв сутки, около 10 000 масок в сутки делаютв Новошахтинске, аналогичные предприятия запускаютсятакже в Таганроге, Батайске, готовятся к запуску в Белой Калитве. Ведутся переговоры скрупнейшим швейным предприятием Ростовской области — «Глорией Джинс».

В то же время российско-китайская компания «НТМ Групп» срочно разворачивает производство одноразовых хирургических масок в Ульяновске. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) «Ульяновск» Олег Барабанов.

Компания уже получила регистрационное удостоверение, сейчас в Китае проходит отладка и тестирование производственных линий, после чего они будут размещены на площадях компании в ПОЭЗ «Ульяновск». Две поточные линии позволяют производить до 200 тысяч масок в сутки. Планируется, что к концу апреля производство уже начнет выпуск продукции.

Федеральный Минпромторг направил в регионы специальные методички с требованиями к такой продукции, схемой пошива масок и прочей документаций, которая помогает швейным фабрикам быстро развернуть подобные производства. Минпромторг РФ также помогает организовать поставки сырья для производства масок.

По словам Игоря Буракова, для швейных предприятий это ещё и способ сохранять рабочие места, не уходить на «карантинные каникулы».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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