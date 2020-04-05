"Методы Дикого Запада": США перехватили медмаски, которые Германия купила у американской компании

Вадим Карасев

Власти США конфисковали несколько тысяч защитных масок, которые были куплены для полиции Берлина, пишет DW.

Как объяснил министр внутренних дел столицы ФРГ Андреас Гейзель, американские чиновники перехватили в Бангкоке 200 тыс. респираторов класса FFP2 для полицейских, обеспечивающих порядок на улицах Берлина во время карантина. Маски, изготовленные в Китае, немцы приобрели у американской компании. Заказ уже был оплачен.

"Даже во времена глобального кризиса мы не должны руководствоваться методами Дикого Запада", - сказал Гейзель и назвал произошедшее "актом современного пиратства".

В Бундестаге назвали конфискацию незаконной и призвали выяснить обстоятельства ситуации. В американской корпорации 3M, у которой Берлин приобрел маски, отвергли обвинения. Там подчеркнули, что не получали каких-либо сообщений об изъятии масок и документов о том, что они предназначались для немецкой столицы.