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"Методы Дикого Запада": США перехватили медмаски, которые Германия купила у американской компании

"Методы Дикого Запада": США перехватили медмаски, которые Германия купила у американской компании

Власти США конфисковали несколько тысяч защитных масок, которые были куплены для полиции Берлина, пишет DW.

Как объяснил министр внутренних дел столицы ФРГ Андреас Гейзель, американские чиновники перехватили в Бангкоке 200 тыс. респираторов класса FFP2 для полицейских, обеспечивающих порядок на улицах Берлина во время карантина. Маски, изготовленные в Китае, немцы приобрели у американской компании. Заказ уже был оплачен.

"Даже во времена глобального кризиса мы не должны руководствоваться методами Дикого Запада", - сказал Гейзель и назвал произошедшее "актом современного пиратства".

В Бундестаге назвали конфискацию незаконной и призвали выяснить обстоятельства ситуации. В американской корпорации 3M, у которой Берлин приобрел маски, отвергли обвинения. Там подчеркнули, что не получали каких-либо сообщений об изъятии масок и документов о том, что они предназначались для немецкой столицы.

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По материалам: uposters.ru

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