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МИД и Минтранс проработают целесообразность вывоза россиян из Китая

МИД и Минтранс проработают целесообразность вывоза россиян из Китая
Правительство РФ на фоне ситуации с коронавирусом поручило МИД РФ и Минтрансу проработать с КНР целесообразность организации вывоза из РФ граждан Китая, не имеющих возможности вернуться, сообщается на сайте кабмина.

"МИД России, Минтрансу России проработать с Китайской Стороной целесообразность организации централизованного вывоза воздушным транспортом граждан КНР, находящихся на территории Российской Федерации и не имеющих возможности вернуться на родину в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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