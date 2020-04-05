МИД и Минтранс проработают целесообразность вывоза россиян из Китая

Алексей Вольцев

Правительство РФ на фоне ситуации с коронавирусом поручило МИД РФ и Минтрансу проработать с КНР целесообразность организации вывоза из РФ граждан Китая, не имеющих возможности вернуться, сообщается на сайте кабмина.

"МИД России, Минтрансу России проработать с Китайской Стороной целесообразность организации централизованного вывоза воздушным транспортом граждан КНР, находящихся на территории Российской Федерации и не имеющих возможности вернуться на родину в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.