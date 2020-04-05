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МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке "русских троллей"

МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке "русских троллей"
Российский МИД поиронизировал на своей странице в Facebook над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом, ранее объявившим себя жертвой "русских троллей".

МИД разместил фотографию сконфуженного Игемана, разводящего руками. Ироничная англоязычная надпись на фото гласит: "Когда оказалось, что "атака русских троллей" на самом деле была организована местной группой в "шапочках из фольги".

# В мире
По материалам: ria.ru

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