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Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он вступает в силу с момента публикации.

Так, при получении сигнала о чрезвычайной ситуации или об угрозе ее возникновения граждане должны прослушать информацию об алгоритме действий, которую будут передавать теле- и радиоканалы и рассылать посредством СМС операторы связи. После получения этих инструкций следует эвакуироваться с территории, которой грозит опасность.


При обнаружении пострадавших необходимо вызвать помощь и, если нет угрозы собственной жизни, оказывать первую помощь самостоятельно.

# Политика
По материалам: ria.ru

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