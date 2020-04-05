Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Анастасия Иванова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он вступает в силу с момента публикации.

Так, при получении сигнала о чрезвычайной ситуации или об угрозе ее возникновения граждане должны прослушать информацию об алгоритме действий, которую будут передавать теле- и радиоканалы и рассылать посредством СМС операторы связи. После получения этих инструкций следует эвакуироваться с территории, которой грозит опасность.

При обнаружении пострадавших необходимо вызвать помощь и, если нет угрозы собственной жизни, оказывать первую помощь самостоятельно.