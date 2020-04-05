Модный дайджест: от шубы Кейт Мосс на аукционе до мерча коронавируса

Вадим Карасев

Подводим очередные итоги модной недели: Кейт Мосс выставила свою легендарную леопардовую шубу на аукцион, пользователи сети запустили очередной фэшн-флешмоб, ну а у коронавируса появился свой мерч. Об этом и другом рассказываем в нашем дайджесте.

1.Corona des Garcons — в сети обсуждают "вирусный" мерч

В сети набирает популярность аккаунт @coronadesgarcons — его у себя в сторис на этой неделе отметила и известная модель Белла Хадид. Блог появился 16 марта и сначала публиковал различные мемы на тему коронавируса, но недавно в нем появился и тематический мерч, который можно приобрести. Доставка, правда, осуществляется только в США и Великобританию.

Все вырученные средства, как сообщили авторы аккаунта, будут перечисляться в фонд по борьбе с коронавирусом. Футболка с принтами обойдется в 25 фунтов стерлингов, а худи — в 40. Некоторые вещи "пародируют" настоящие модные хиты прошлых сезонов: например, лого бренда Supreme или принт Anti Social Social Club.





2.Кейт Мосс, Рэйчел Вайс и другие участвуют в модном аукционе, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом

Ресейл-платформа Vestiaire Collective устроила благотворительный аукцион в поддержку борьбы с COVID-19. В качестве помощников привлекли знаменитостей — они пожертвовали свои вещи, которые теперь станут лотами на аукционе. Так, побороться можно будет и за легендарную леопардовую шубу Кейт Мосс, которая стала фирменной частью ее образа.





Кейт Мосс

Свои вещи также отдали актрисы Рэйчел Вайс и Тэнди Ньютон, основательница косметической империи Шарлотта Тилбери, редактор, креативный консультант и фэшн-икона Анна Делло Руссо, креативный директор Givenchy Клэр Уэйт Келлер и другие.

Все средства будут пожертвованы Всемирной организации здоровья (WHO), французскому фонду Fondation Hôpitaux de France-Paris, итальянской благотворительной инициативе Lombardy Regional Fundraising и больнице La Paz University Hospital в Мадриде.

3.Новые благотворительные инициативы российских брендов

На этой неделе о новых благотворительных инициативах (связанных, впрочем, не только с коронавирусом) объявили некоторые российские бренды. Так, марки Red September и Roma Uvarov Design выпустили капсульные коллекции, все средства от продажи которых будут направлены в фонд помощи одиноким пожилым людям и инвалидам "Старость в радость".

Бренд I AM Studio теперь бесплатно к заказам будет добавлять тканевые многоразовые перчатки, которые помогут поддерживать гигиену.









4.Новый флешмоб для самоизоляции: пользователи сети повторяют подиумные образы

Режим самоизоляции вдохновил многих людей на весьма креативный досуг. Пользователи сети пошли дальше стандартных советов о просмотре сериалов и записи на онлайн-курсы и активно стали придумывать различные флешмобы. Так, в инстаграме набирает популярность хештег #HomeCouture, под которым блогеры постят свои домашние вариации на тему подиумных образов.





5.80-е и цветы: H&M показал новую коллекцию

Бренд H&M представил новую весеннюю коллекцию, созданную с использованием экоматериалов: органического хлопка, лиоцеллового волокна Tencel и переработанного полиэстера. Свободные силуэты, пышные рукава в стиле 80-х, цветочные принты и, конечно, обязательное маленькое черное платье — вот основа коллекции.





Напомним, не так давно российское представительство бренда оказалось в центре скандала из-за расследования, по результатам которого выяснилось, что вещи, собранные H&M для отправки на переработку, на самом деле продавались секонд-хендам в Подмосковье. После этого бренд выпустил официальное объяснение ситуации и разорвал отношения со своими подрядчиками, ответственными за логистику.

6.Botkina Covid Fashion: пациент придумал глянцевый журнал о коронавирусе

Дизайнер из Санкт-Петербург Андрей Иванов попал в инфекционную больницу на карантин, но даже это не самое радостное событие в жизни вдохновило молодого человека на творчество. Андрей решил пофантазировать, как выглядел бы больничный глянец — так родились обложки несуществующего журнала Botkina Covid Fashion.

В больнице он оказался вместе с друзьями — все вместе они и стали героями обложек "вирусного" глянца.





7.Модное чтиво: о том, почему женской одежде так не хватает карманов

"Большая радость, если вы купили вещь и обнаружили на ней карман, куда можно положить телефон или кошелек", — так начинается статья в Belfast Telegraph, посвященная известной всем женщинам проблеме. Автор предлагает небольшой экскурс в историю и пытается разгадать загадку: почему женской одежде всегда не хватает карманов?





Марго Робби