Муж певицы Милены Дейнеги покончил с собой
В беседе с корреспондентом «СтарХита» Милена подтвердила факт гибели. «Да, умер Женя, нет его больше», — рыдая, сказала она. Позже в социальных сетях она дописала: «Мой любимый и родной Ежик, нет его больше с нами! Помолитесь за него, умоляю!».
Несколько месяцев назад у мужчины был микроинсульт на фоне переживаний, вызванных скандалами в их семье. В последнее время бывшие супруги были постоянными героями различных ток-шоу на федеральных каналов, на которых выясняли отношения, уличали друг друга в изменах и обсуждали планы.
В одном из интервью Евгений признался, что пришел на телепередачи ради пиара жены. Вместе с редакторами они придумали историю, будто у Милены пропало дорогостоящее кольцо с сапфирами на 68 каратов и бриллиантами в 22 карата, но все пошло не по плану и в итоге Самусенко выставили вором. Он решил обратиться в Останкинский суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Отметим, что Евгений Самусенко известный российский бизнесмен и меценат, который в середине 90-х основал бренд «Монте-Кристо». На протяжении нескольких лет он выступал как организатор конкурсов красоты.
Милена признается, что сильно переживала за 60-летнего предпринимателя: в последнее время он неважно себя чувствовал, но не хотел обращаться к медикам за помощью. В итоге, стресс сказался и на Дейенеги — она потеряла двойню в начале декабря.
«Врачи до конца не могут объяснить, почему так происходит. На это требуется целый ряд обследований, причины могут быть абсолютно разными: и экологическая обстановка, и непроходимость труб, и стрессы», — подчеркнула Дейнега.
Между певицей и бизнесменом были запутанные отношения. Милена несколько раз говорила о том, что хотела развода, но затем им удавалось сойтись вновь и сохранить чувство.
Пока нет точной информации о дате и месте похорон. Поклонники в социальных сетях выражают поддержку Милене и говорят о том, что муж, несмотря ни на что, все равно любил ее и очень ценил их отношения.
Фото: Instagram, стоп-кадр из программы «На самом деле»