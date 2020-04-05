Муж певицы Милены Дейнеги покончил с собой

Анастасия Иванова

СМИ сообщают о том, что бывший муж певицы Милены Дейнеги Евгений Самусенко погиб — тело мужчины нашли под окнами их московской квартиры. По предварительной информации он совершил самоубийство.

В беседе с корреспондентом «СтарХита» Милена подтвердила факт гибели. «Да, умер Женя, нет его больше», — рыдая, сказала она. Позже в социальных сетях она дописала: «Мой любимый и родной Ежик, нет его больше с нами! Помолитесь за него, умоляю!».

Несколько месяцев назад у мужчины был микроинсульт на фоне переживаний, вызванных скандалами в их семье. В последнее время бывшие супруги были постоянными героями различных ток-шоу на федеральных каналов, на которых выясняли отношения, уличали друг друга в изменах и обсуждали планы.





В одном из интервью Евгений признался, что пришел на телепередачи ради пиара жены. Вместе с редакторами они придумали историю, будто у Милены пропало дорогостоящее кольцо с сапфирами на 68 каратов и бриллиантами в 22 карата, но все пошло не по плану и в итоге Самусенко выставили вором. Он решил обратиться в Останкинский суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Отметим, что Евгений Самусенко известный российский бизнесмен и меценат, который в середине 90-х основал бренд «Монте-Кристо». На протяжении нескольких лет он выступал как организатор конкурсов красоты.

Милена признается, что сильно переживала за 60-летнего предпринимателя: в последнее время он неважно себя чувствовал, но не хотел обращаться к медикам за помощью. В итоге, стресс сказался и на Дейенеги — она потеряла двойню в начале декабря.

«Врачи до конца не могут объяснить, почему так происходит. На это требуется целый ряд обследований, причины могут быть абсолютно разными: и экологическая обстановка, и непроходимость труб, и стрессы», — подчеркнула Дейнега.

Между певицей и бизнесменом были запутанные отношения. Милена несколько раз говорила о том, что хотела развода, но затем им удавалось сойтись вновь и сохранить чувство.

«Я хочу развестись, потому что муж начал вести себя недостойно. Он не дает мне должного внимания. Мне хочется, чтобы он был рядом со мной ласковым. При этом он пытается смотреть в мой телефон и даже грубо мне говорит», — заявляла Дейенега.

Пока нет точной информации о дате и месте похорон. Поклонники в социальных сетях выражают поддержку Милене и говорят о том, что муж, несмотря ни на что, все равно любил ее и очень ценил их отношения.

Фото: Instagram, стоп-кадр из программы «На самом деле»