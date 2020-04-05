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На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за коронавируса

На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за коронавирусаРИА Новости / Михаил Фомичев

Власти Шри-Ланки освободили из тюрем 2961 заключенного под залог из-за коронавируса. Об этом сообщает издание Adaderana.

По его данным, были освобождены осужденные за мелкие нарушения и те, чей срок почти закончился. В настоящее время в тюрьмах Шри-Ланки содержатся более 26 тысяч человек, в то время как общая вместимость не превышает десяти тысяч.

17 марта сообщалось, что Иран решил временно освободить 85 тысяч заключенных, в том числе по политическим делам, из тюрем, чтобы бороться с коронавирусом.

По последним данным, в мире более 1,1 миллиона зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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