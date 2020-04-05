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Нарушил карантин: француз заблудился в Пиренеях, когда пошел в Испанию за сигаретами

Нарушил карантин: француз заблудился в Пиренеях, когда пошел в Испанию за сигаретами
Французский житель приграничного города Перпиньян несмотря на карантин отправился в Испанию, чтобы купить сигареты и заблудился в горах. Об этом сообщает RTBF.

Сигареты в Испании стоят дешевле, чем во Франции, и курильщики в приграничных районах имеют привычку запасаться сигаретами в соседней стране.

Один из таких решил отправиться за сигаретами пешком через горы. Надеясь пересечь границу по пешеходной тропе, он запутался в кустах ежевики, и уже потом позвал на помощь.

В жандармерии департамента Южные Пиренеи осудили мужчину за недостаток рассудительности. Чтобы его спасти, властям пришлось мобилизовать вертолет гражданской безопасности.
Этот молодой человек, который выехал из Перпиньяна на машине, был возвращен обратно на контрольно-пропускном пункте между Францией и Испанией, когда он хотел отправиться в Жонкьер. Затем он решил пойти по пешеходной тропе, надеясь пересечь границу по горе", – рассказали жандармы.

Мужчину нашли "истощенным, дрожащим от холода и потерянного на высотах Пертуса ", села недалеко от границы с Испанией.

Теперь ему придется заплатить штраф в 135 евро за нарушение условий карантина.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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