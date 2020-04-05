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Названы сценарии функционирования мировой экономики после пандемии коронавируса

Названы сценарии функционирования мировой экономики после пандемии коронавирусаФото: Павел Быков / РИА Новости

В зависимости от успешности усилий правительств в борьбе с пандемией коронавируса, после ее завершения процесс функционирования мировой экономики может пойти по двум сценариям. Серию экспертных исследований на эту тему опубликовала консалтинговая компания McKinsey.

Согласно оптимистическому прогнозу, после резкого спада продолжительностью в квартал, который может стать самым масштабным со времен Второй мировой войны, последует столь же резкое восстановление. Главное условие такого развития событий — пандемия должна быть побеждена до конца второго квартала 2020 года.

В этом случае Китай быстро восстановится и уже к осени вернется к уровню производства конца 2019 года. В США спад будет ощутимее, и в целом за год рост американской экономики будет нулевым. Евросоюз пострадает еще сильнее: его экономика за год потеряет около четырех процентов. В целом темпы роста мировой экономики за год снизятся на 1,4 процента.

Пессимистические сценарии предполагают, что эпидемию сдержать не удастся, и большая часть населения Земли переболеет коронавирусной инфекцией. Серьезность последствий такого развития событий для мировой экономики будет зависеть от того, насколько хорошо сработают меры правительств по поддержке экономики.

Если эти попытки провалятся, рухнут многие банки, что погребет под собой финансовую систему и производство, в результате чего кризис затянется на долгие месяцы. Если же выяснится, что меры поддержки мировой экономики сработали, это приведет к ее быстрому восстановлению.

Согласно одному из пессимистических сценариев, который подробно рассмотрели эксперты McKinsey, Китай восстановится только к середине 2021 года, США и ЕС вернутся к докризисному уровню лишь в конце 2023 года. Мировая экономика, благодаря КНР, восстановится на год раньше.

Развивающиеся страны, жители которых зачастую привычны к подобным экономическим катаклизмам с разрушением различных сфер жизни, переживут новый кризис проще. В свою очередь, на Западе люди испытают колоссальный шок, поскольку не видели ничего подобного со времен Второй мировой войны. Это может вызвать глубокие изменения самого мира и поведения людей, пишут эксперты McKinsey.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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